Entre Ríos: cómo es el esquema de campaña que Sergio Massa les pidió a Bordet, Bahl y Michel

El gobernador reunió al peronismo provincial para poner el dispositivo electoral al servicio del candidato de Unión por la Patria. La premisa es repetir el primer lugar del 22-O.

El mensaje que Sergio Massa mandó a su tropa peronista en Entre Ríos fue claro: ganar, repitiendo el éxito de las generales. En esta provincia, el candidato presidencial de Unión por la Patria fue el más votado el 22 de octubre y logró crecer desde las PASO en algo más de 35 mil votos. “Si repetimos el esquema, ganamos”, aseguró a Letra P uno de los que dialoga día a día con el ministro de Economía. Con la logística de hace diez días todavía fresca, el objetivo es mantener viva esa llama al servicio del ballotage.

A pedido del tigrense, en esta provincia el comando de campaña “Massa presidente” es un mando de tres cabezas: el gobernador y diputado nacional electo Gustavo Bordet; el intendente de Paraná y ex candidato a gobernador Adán Bahl; y el titular de Aduanas, Guillermo Michel. Entre ellos se repartieron el territorio en tres para desplegar el operativo. Bahl tiene a su cargo la costa del Paraná mientras que entre Bordet y Michel se dividieron la costa del Uruguay, al norte y al sur respectivamente.

Ellos tres fueron los únicos oradores del encuentro que organizaron este martes en Paraná con referentes, dirigentes de primeras líneas y candidatos electos. Allí, todos acordaron postergar hasta el 20 de noviembre la catarsis por la derrota provincial. Bordet los encolumnó detrás el único objetivo que importa ahora: frenar las chances de Javier Milei y darle la presidencia a Massa. “Ya habrá tiempo de hablar después”, dijeron a este medio algunos de los presentes.

En su discurso, el gobernador aprovechó para pegarle a Milei por su acuerdo con el ex presidente Mauricio Macri. “Es muy raro que a pocas horas de los comicios se hayan hecho y dicho agravios que no se habían visto en 40 años de democracia, para luego solucionar todo con un acuerdo electoral y un reparto de cargos. Me parece que eso no es lo que la Argentina necesita ni lo que la Argentina quiere”, sostuvo.

“Lo que la Argentina necesita es un presidente como Sergio Massa que tenga capacidad para gobernar, que genere gobernabilidad, que tenga capacidad para convocar a otros sectores y que pueda resolver los problemas de los argentinos. El resto es la improvisación, es la cercanía a lo caótico y es la incertidumbre de la Argentina”, subrayó.

De acuerdo a diversas fuentes consultadas que estuvieron en la reunión, la campaña se va a organizar con tres ejes de trabajo: un mensaje unificado que visibilice el contraste de personalidades entre Massa y el libertario, como el que dio Bordet; una logística de movilización el día de la elección casi calcada a la de las generales; y una fiscalización aguda que replicará el despliegue del 22-O.

En los próximos días, intendentes, legisladores y máximos referentes de Más para Entre Ríos saldrán a los medios y redes sociales a reforzar ese mensaje, con declaraciones que pondrán en vidriera “los atributos de Massa”: su capacidad de gestión; su conocimiento del Estado; su autoridad para resolver sobre la coyuntura –en este caso citan como ejemplo la crisis del combustible y su mensaje a las petroleras-; su previsibilidad; sus vínculos con el Mundo.

“La idea es que seamos prolijos en los discursos, como Massa, sin forzar nada. No queremos entrar en cuestiones despectivas”, explicó a este medio uno de los encargados de esa estrategia.

En los distintos territorios, habrá cabezas que organizarán a intendentes, legisladores, funcionarios y dirigentes que tengan acceso a un micrófono, para que el mensaje fluya en medios y redes sociales. También la calle será terreno de disputa: cada distrito pondrá sus recursos al servicio de pasacalles, remeras, cartelería, que ya tienen su diseño circulando en las distintas ciudades. Nada queda librado al azar.

Para la fiscalización, el peronismo entrerriano le ofrecerá a Massa unas diez mil personas, más del doble de la cantidad de mesas, que son unas 3.500 en todo el territorio. En Concordia, por ejemplo, el PJ se dividió la ciudad en nueve zonas y piensan repetir el despliegue de timbreadas, caminatas y el reparto de boletas, casa por casa. Además, dejarán todos los locales barriales abiertos para el retiro de boletas.

