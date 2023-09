Encrucijada de Frigerio, de seguro ganador a esperar un milagro contra reloj.

Facebook 0 WhatsApp Twitter Messenger Print 0 Shares

Para el electorado que lo votó en 2021, Juntos por el Cambio ya no representa el cambio, y se notó en estas PASO. El gran temor de Frigerio de qué prospere la impugnacion a Davico finalmente se hizo realidad y se debilita su gran bastión del sur. Además, en la provincia, el primer puesto por la presidencia lo disputan Milei y Massa, por lo que Patricia Bulrich NO tracciona votos.

Frigerio en algún momento no tan pasado era el candidato que prácticamente solamente debía esperar a que el almanaque transcurra para ir a sentarse en el sillón de Urquiza. Hoy su debacle se agudiza por no representar al cambio pregonado, y sufre una profusa hemorragia de votos, que parece ya no tener forma de detenerse.

En 2021 Frigerio se consagró campeón indiscutido en las elecciones legislativas, vapuleando al peronismo conducido por Bordet. En aquellos tiempos, el siguiente paso natural y que se daba por hecho era acceder, sin inconvenientes, a la Gobernación. Con un peronismo que funcionaba con el freno de mano puesto, porque así lo dispuso quien maneja el partido, Frigerio solo debía dejarse llevar por el viento de la victoria. Pero algunas decisiones le pesaron tanto, que ya no pudo sostener el vuelo, y entró en barrena.

Tal vez se confío demasiado en la gran diferencia de votos que obtuvo en las legislativas del 2021, que hicieron que su figura. ya de trascendencia nacional, ahora toque una nueva dimensión, de dominador del electorado entrerriano. Tal vez creyó que su imagen podría prevalecer por sobre quienes lo rodearan, y empezó a reclutar un ejército de profesionales de la política que viven de funciones públicas desde que la democracia fue reinstaurada.

Y esos profesionales de la política, que también pueden ser denominados MERCENARIOS de la política, NO PASARON DESAPERCIBIDOS cuando finalmente se oficializaron las listas en junio. Quienes habían otorgado su voto a Frigerio por sus promesas de cambio dejaron de apoyarlo al ver los mismos nombres que han estado jugando en distintas funciones, en distintos partidos, pero siempre a favor de sí mismos.

Dicen que “mejor solo que mal acompañado”, y a Frigerio le iba muy bien solo, pero las malas compañías comenzaron a hacer mella. Después de tantos años el electorado conoce quien es quien, y se notó que ya no hay tolerancia para ciertos politiqueros. En las PASO, miles de votos que antes hubieran ido a Frigerio, se repartieron, muchos volvieron al PJ, y tambien hubo una gran fuga hacia Milei.

El factor Milei, era un temor, tal vez máxima preocupación, que desde hacía mucho desvelaba a Frigerio, y se terminó materializando. En Entre Ríos Milei absorbió a muchos decepcionados de Frigerio, mientras que Bahl pudo conservar el piso de votantes del peronismo, y lo elevó un poco más, lo que significó ser el candidato a Gobernador más votado, y, además, Bahl obtuvo más votos que Bordet, candidato a Diputado Nacional, y más votos que Stratta, candidata Diputada Provincial. Los dos, primeros en la lista para sus cargos. Los DOS fueron CORTADOS de las boletas, descartados por la militancia, que mantuvo su voto por Bahl.

Otro desacierto de Frigerio fue permitir que Amado Fuad Sosa le imponga a quien lo acompaña en la fórmula, que es alguien de Nogoyá, como lo es el presidente del Partido Radical entrerriano. No se discuten los méritos profesionales y hasta personales que tiene Alicia Aluani, quien es médica de terapia intensiva, pero políticamente, no tiene ninguna incursión, ni ha ocupado cargo público alguno, y fuera de su Nogoyá natal, su nombre se diluye.

Por el lado del peronismo, Bahl tuvo el gran acierto de elegir como compañera de fórmula a Claudia Monjo quien es una destacada intendenta con dilatada carrera política, que dentro del peronismo se ha granjeado un gran prestigio, incluso dentro de la Liga de Intendentes Peronistas. La intendenta de Villaguay, complementa con soltura la fórmula del PJ y además suma votos propios.

Además, otro miedo que le acaba de estallar a Frigerio es la impugnación de Palito Davico como candidato a intendente de Gualeguaychú, que hasta ahora le aseguraba la preponderancia en votos en el sur entrerriano. Se acaba de quedar sin uno de sus pilares fundamentales para potenciar su figura.

La imagen de Frigerio no solo se devaluó por las “malas compañías”, sino también por las artimañas de las que se valió para debilitar a su rival en las PASO. Frigerio arregló para que ninguno de los dos candidatos a presidente de CAMBIEMOS permitan pegar a Galimberti, que terminó yendo con una lista reducida, y además fue abandonado por muchos pre candidatos a intendentes que prefirieron jugar a seguro ganador, y se fueron con Frigerio, sin respetar los pactos pre establecidos. Lo de Frigerio fue un movimiento extraído del manual kirchnerista. Y lo ejecutó con maestría. Pero, al verse perdedor frente a Bahl, recurrió a los votos de Galimberti para maquillar de victoria el resultado de las PASO.

Paradójicamente, tal vez en Paraná, que es el lugar donde mejor mide Bahl, al PJ le resulte muy difícil mantener la intendencia, porque el oficialismo ha quedado muy fragmentado después de las PASO, debido a pases de facturas internas, por persecuciones políticas y judiciales, y por todas las acciones que se hicieron en pos de conseguir votos sin importar los métodos, que hacen casi imposible encolumnar al peronismo detrás de la candidata. Llámese solanismo, osunismo, urribarrismo, el crestismo, entre otros sectores importantes, más allá de que algunos de sus referentes aparezcan juntos en una foto, como dicen en política, «están esperando con el cuchillo y el tenedor», y esto haría muy difícil para el Pj retener el municipio de la capital provincial.

En Concordia, una movida mediática a último momento para perjudicar a un candidato propio, terminó salpicando a todo CAMBIEMOS, lo que también implica que a futuro se debe recomponer la imagen del frente en esa ciudad. En el PJ concordiense, Bordet enchiqueró la diferencia que había obtenido el PJ, impulsando la impugnación electoral de Angel Giano sobre el triunfo de Armando Gay, el candidato de Enrique Cresto, algo que dividió y también dejó secuelas en la sociedad de Concordia. Evidentemente, desde el bordetismo, la pelea con el crestismo para ver «quien la tenía más larga» estaba por encima de todo.

No deja de sorprender la pérdida cuantiosa de votos que ha tenido Frigerio desde el climax electoral que vivió en 2021. Perdió significancia y credibilidad por convocar una troupe de mercenarios políticos, ya conocidos por el electorado que claramente ya no los quiere más. Milei y Bahl, junto a los intentendentes, fueron en las PASO y serán en las elecciones generales el polo atractor de la mayoría de los votos que escapan de Frigerio. En la pugna por la gobernación, Bahl es favorecido por las erradas determinaciones que ha tomado Frigerio desde las últimas elecciones legislativas. Se puede decir que NO LE SALE UNA BIEN. Además, Bahl, a pesar de la doble mala gestión de Bordet y Stratta, conserva la lealtad del voto peronista, y su figura sigue creciendo.

8 / 100 Funciona gracias a Rank Math SEO

Facebook 0 WhatsApp Twitter Messenger Print 0 Shares