En una serie de allanamientos detuvieron al titular de la UOCRA en Rosario

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print

La Agencia de Investigación Criminal realizó una serie de operativos en la zona de Laguna y Candia por presencia de armas en el barrio. De uno de los domicilios se llevaron demorado al referente gremial de la construcción, Sixto Irrazabal.

En la mañana de este martes la Agencia de Investigación Criminal realizó cinco allanamientos en la zona norte de Rosario. Los operativos en cuestión se hicieron en cercanías de Laguna y Candi. y de uno de los domicilios se llevaron en carácter de demorado al titular de la Uocra Rosario, Sixto Irrazabal.

🔴 Detuvieron a Sixto Irrazabal, líder rosarino de la UOCRA.



➡ El dirigente sindical fue detenido en barrio Fontanarrosa tras una serie de allanamientos. pic.twitter.com/Wcyow2eTHZ — elTresTV (@elTresTV) March 7, 2023

Según pudo recopilar el móvil de Cada Día (El Tres), Irrazabal se encontraba en la casa donde vive su ex pareja con sus hijos. En las últimas semanas, ese domicilio venía siendo blanco ataques a tiros.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) señalaron que los allanamientos se hicieron en el marco de una investigación por presunta presencia de armas en determinados domicilios del barrio.

Con respecto al traslado de Irrazabal a la sede policial explicaron que tuvo que ver con la necesidad de identificarlo y extraer una muestra del arma 9mm que el secretario general de los obreros de la construcción tiene con permiso de posesión.

En tanto que a pocos metros hubo otro allanamiento que los vecinos señalaron que fue erróneo. En el lugar vive una joven pareja con sus hijos. El hombre relató lo vivido ante las cámaras de El Tres.

“Estábamos durmiendo y empezamos a escuchar ruidos, mi señora se asomó y cuando abrí la puerta les pedí que no la rompieran. Les quise dar la llave pero rompieron todo igual. Hace siete años que vivo acá, la casa es de mis suegros”, contó el joven damnificado.

🔴 Detuvieron a Sixto Irrazabal, líder rosarino de la UOCRA.



Según el hermano de Sixto, el sindicalista ya no estaría viviendo en Laguna y Salvat, donde fue detenido. pic.twitter.com/JsDDWISPcI — elTresTV (@elTresTV) March 7, 2023

De acuerdo a su relato, al ingresar a la casa los agentes los esposaron mientras revisaron sus pertenencias. “Buscaban un arma, droga y plata en cantidad, pero no encontraron nada. Soy un laburante que trabaja por su cuenta”, remarcó.

Consultado sobre por qué creía que habían allanado su domicilio, el hombre sostuvo que seguramente lo confundieron con la casa lindera. “Acá al lado vivía un tira tiro que iba y venía. Nosotros nunca tuvimos un problema con esa persona, lo que sí, como a ellos les disparaban una vez pegaron uno en mi casa. Pero después la vendieron”, aseveró.

Con respecto a los daños generados tras el procedimiento fallido, el joven explicó que le dijeron que se presente en el MPA con un presupuesto de los gastos que va a tener que hacer. “Me dijeron que me iban a dar un voucher con el dinero, por lo menos para no tener que volver a hacer el gasto”, concluyó.