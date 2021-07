Luego de la actuación deslumbrante de Santiago Borda en el primer programa de La Voz Argentina, otro participante oriundo de Concordia tuvo una atractiva actuación y logró quedarse en el popular reality de música de la televisión. Se trata Marcos Franchi, quien nació en la ciudad entrerriana pero vive en Rosario, donde es actor y cantante.

Maquillado y subido sobre unos tacos altos, en la edición de este viernes Marcos Franchi cantó el clásico Footloose y consiguió que La Sole, Soledad Pastorutti, girara en su silla atraída por su potente voz. Fue la única del jurado que lo hizo, por lo que el participante pasó automáticamente a integrar su equipo.

“Soy la única que se dio vuelta, por lo tanto no tengo que pelearme con nadie por vos y eso me da tranquilidad”, dijo la cantante y Franchi celebró junto con ella.

Lali Espósito, por su parte, se manifestó arrepentida de no haber dado la vuelta. ”Qué buena onda esas botas. Yo que soy Marcela Botas te miré apenas me di vuelta”, dijo sobre su calzado. “Me arrepiento. Lo dudé hasta último momento. Lo dudé, pero me encanta que estés con La Sole”, dijo luego.

Después, ante el pedido de que cantara otro tema, el participante de Concordia entonó algunas estrofas de “Somebody to love” de Queen y volvió a deslumbrar al jurado.

Antes de cantar en La Voz Argentina, Marcos Franchi contó ante las cámaras: “Tengo 29 años, vivo en Rosario y soy de Entre Ríos, de Concordia.

En la primera emisión de este año de La Voz Argentina, otro artista de Concordia sorprendió a todos con su presentación. Fue Santiago Borda, de 19 años, quien cantó una versión inolvidable de Cien Años, de Abel Pintos. Todos los coaches, menos Soledad, giraron sus butacas para verlo y él festejó a los gritos y a los saltos. Finalmente eligió a Lali Espósito.