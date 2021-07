El presidente de CRA, Jorge Chemes, señaló que la “Mesa de Enlace está fuerte y fortalecida”, y el de la SRA, Nicolás Pino, advirtió al Gobierno que “la relación será difícil si no nos convocan a dialogar”. Y también hubo actos en otras localidades del país

Más de 60.000 personas se movilizaron hoy a San Nicolás, según informó la organización, a cargo de productores autoconvocados, para participar en el acto central por el que el campo y distintos sectores de actividad expresaron su enorme malestar y rechazo a las políticas del Gobierno de Alberto Fernández, como las trabas para la exportación de carne vacuna, una decisión que genera enormes problemas a los actores de la cadena de ganados y carnes. Todo se organizó con estricto cumplimiento de los protocolos para prevenir el coronavirus, como el uso de barbijos y distanciamiento social.

Hoy trascendió que en las últimas horas funcionarios del gabinete nacional habrían mantenido contacto con algunos dirigentes de la Mesa de Enlace, a quienes le informaron que está en estudio la posibilidad de flexibilizar las ventas al exterior de carne vacuna, a partir de la liberación de la comercialización de la vaca con destino a China, principal importador de nuestro país, y de retomar los embarques hacia Israel.

En los próximos días habría novedades, donde estaría llegando a Casa Rosada la preocupación de algunos gobernadores por el impacto que está teniendo el cierre de las exportaciones, especialmente en el sector laboral de la industria frigorífica. Y en ese sentido la semana que viene se organizaría en Capital Federal, una reunión del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, con los integrantes de la Mesa de Enlace.

El sector rural amplió la convocatoria de hoy a otros actores de la economía afectados por las restricciones que se implementaron en lo que va de la pandemia, lo que transformó el acto en un evento multisectorial de unidad y férrea defensa del trabajo, la producción y las libertades individuales.

Desde horas muy tempranas fueron llegando las delegaciones provenientes de más de 100 localidades y 19 provincias. El colorido de las banderas celeste y blanca en un día muy especial, por un nuevo aniversario de la Independencia, fue uno de los aspectos salientes de la movilización. Numerosos carteles pidieron por una justicia independiente, aumento para los jubilados, presencialidad escolar, freno al avasallamiento oficial a derechos ciudadanos y defensa de la propiedad privada, entre otros.

El acto central, que comenzó pasadas las 11 horas y al grito de todos los presentes de ¡Viva la Patria!, tuvo momentos especiales y cargados de emoción: la llegada de los gauchos de Güemes que viajaron desde Salta, la presencia del tenor José Lauría para entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. “Luego del nacimiento de mis hijos, éste fue el día más emotivo de mi vida”, dijo Lauría. Luego se hizo un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia del coronavirus y reconocimiento a la labor de los trabajadores de la Salud.

También provocó la ovación el discurso de Nerina Infante, representante de Padres por la Educación, que al referirse al accionar del Gobierno nacional en tiempos de pandemia, dijo: “Le tienen que devolver a los chicos el derecho a la Educación. En la escuela no se producen los contagios y es el ámbito donde más se cumplen los protocolos”. Y mientras la gente cantaba “Abran las Escuelas”, la docente Virginia Balencis, señaló: “La pandemia no se combate cerrando escuelas”.

El reclamo de la Mesa de Enlace

Los presidentes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace fueron los encargados de cerrar el Acto Multisectorial, con discursos encendidos y duras críticas a la gestión de Alberto Fernández. Solicitaron “diálogo y un cambio de rumbo en materia de política agropecuaria”. La presencia de los dirigentes, a los que gran parte de los productores consideran sus legítimos representantes, fue una señal de unidad y fortaleza, y se escucharon gritos en reclamo el inicio de una medida de fuerza.

“La Mesa de Enlace está más fuerte que nunca y no vamos a permitir que el Gobierno nos pase por encima”, dijo el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes. Además, la máxima autoridad de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, envió un mensaje al presidente Alberto Fernández cuando señaló en su discurso: “Será difícil la relación si no nos convocan a dialogar. Nos tiene que ayudar a construir y no a destruir”.

En su encendido discurso, puntuado por numerosas interrupciones y ovaciones, el titular de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, expresó: “El pueblo se tiene que levantar, no estar de rodillas, para que todos puedan desarrollarse, porque no quiero que mis hijos se vayan del país, no es lo que queremos para nuestros hijos. Estoy representando al pequeño y mediano agricultor, que no es escuchado, porque con consignas embusteras nos están llevando a la desaparición. Queremos un desarrollo equitativo, federal. A todos los políticos les pido: anímense a gobernar un país libre”.

El pueblo se tiene que levantar, no estar de rodillas, para que todos puedan desarrollarse. No quiero que mis hijos se vayan del país, no es lo que queremos para nuestros hijos. Estoy representando al pequeño y mediano agricultor, que no es escuchado, porque con consignas embusteras nos están llevando a la desaparición (Achetoni)

En lo que deja la movilización a San Nicolás, especialmente sobre las señales que el campo aguarda del Gobierno y cómo se llevará adelante el reclamo de cambios en la actual política agropecuaria, los dirigentes reconocieron y felicitaron a los productores autoconvocados por la organización del Acto y el respaldo que el mismo tuvo. Además el nuevo presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, manifestó en su alocución: “Tenemos que seguir unidos, el campo, la industria y todos los sectores de la economía para generar bienestar a nuestro pueblo”.

Exportaciones de carne vacuna

En los discursos de los representantes del campo, estuvo muy presente el impacto que están generando las restricciones que anunció el Gobierno nacional hasta el 31 de agosto a la exportación de carne vacuna.

“Fue una decisión inconsulta”, comentó Nicolás Pino, a lo que Laucirica, agregó: “El cierre de las exportaciones de carne vacuna es inexplicable y perdemos todos”. El impacto de la medida genera numerosos problemas en todos los sectores de la cadena de ganados y carnes, la mayoría de ellos se movilizaron a San Nicolás: los productores y las razas de criadores, los consignatarios y los matarifes y abastecedores.

Uno de los integrantes de la cadena, como Fernando Sáenz Valiente, en su discurso precisó: “Nuestra actividad está siendo manoseada. Las restricciones para exportar no benefician a nadie. El problema es la inflación y la elevada carga impositiva, donde el Estado siempre es socio en las ganancias, pero nunca en las pérdidas. No somos especuladores, lo que único que hacemos es trabajar”. Por último, el presidente del Mercado de Liniers, Oscar Subarroca, manifestó: “Como ganadero me siento destruido, quieren voltear al mercado y tenemos todos unidos defenderlo. Hay lobby de los frigoríficos en contra de nuestros aliados, que son los matarifes”.

Aunque los mismos organizadores habían pedido que no se acercaran dirigentes de partidos políticos, fue notoria la presencia de la presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, montada a caballo y en estampa campera.

El campo mostró señal de unidad en la marcha de hoy, y aguarda la reacción del Gobierno que está a tiempo todavía de recomponer una relación con uno de los sectores más pujantes de la economía, que hoy no atraviesa por un buen momento.

