En elecciones unificadas, Entre Ríos busca al sucesor de Gustavo Bordet en la gobernación

Adiferencia de la mayoría de las provincias, hoy los entrerrianos van a las urnas por primera vez en el año. Rogelio Frigerio y Juntos por el Cambio se ilusionan con que se sume a la lista de lugares donde desbancaron al peronismo, que en este caso gobierna hace 20 años. Por el oficialismo, aglutinado en la coalición Más Para Entre Ríos, se presenta un único precandidato, Adán Bahl, actual intendente de Paraná, aunque en la boleta también está el actual gobernador, Gustavo Bordet, como candidato a diputado nacional.

Frigerio, que renunció a su banca de diputado cuando anunció su candidatura, fue uno de los pocos que consiguió imponer una lista unificada en su distrito y que su cara aparezca en la boletas de Patricia Bullrich y en la de Horacio Rodríguez Larreta, los dos precandidatos presidenciales de la coalición opositora. Los carteles en los que el exminitro del Interior está con la exministra de seguridad plantean que la “honestidad no se compra” mientras que los del jefe de gobierno porteño dicen “basta de odio, ahora el encuentro”.

Al lado, en varias avenidas del centro de la capital, el de Bahl reza: “Nos merecemos un gobernador de Paraná”. Frigerio no solo podría convertirse en el gobernador que logré terminar con 20 años de gobierno peronista, sino también en un gobernador no nacido en Entre Ríos, un eje que los opositores aprovecharon para explotar en campaña.

Bahl, en tanto, pretende anclar su candidatura en la gestión de la intendencia de esta capital, que en los últimos meses se vio invadida de obras que aún mantienen varias calles cortadas. Aspira a ser el candidato más votado individualmente, dado que no debe superar una interna, aunque reconocen que es la primera vez que el peronismo corre el riesgo de perder la gobernación.

Oficialistas y opositores coinciden en que, y al igual que la campaña nacional, hay poco clima electoral. Sin embargo, ya activaron sus maquinarías electorales: en Paraná, los remiseros que aceptaron estar disponibles de 6 a 6 para trasladar a votantes a donde les indiquen los punteros, que se dividen las jurisdicciones, habrían recibido $22.000, según divulgó La Nación.

No solo deberán enfrentar el clima de creciente ausentismo y voto en blanco que dejaron las 18 elecciones provinciales en lo que va del año, particularmente en este territorio, habrá que observar el impacto de las múltiples candidaturas a intendentes y además el desempeño del candidato de Javier Milei, Sebastián Etchevehere, que en este caso enfrentará el test electoral acompañado por la boleta del precandidato presidencial. Bordet fue uno de los últimos en anunciar el calendario electoral de su provincia y la decisión de que no desdoblaría las elecciones de las nacionales.

De apellido reconocido en la provincia, Etchevehere es uno de los hermanos de quien fuera presidente de la Sociedad Rural y ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca durante la gestión de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere. Además, es en el 2020 fue uno de los protagonistas del conflicto con su hermana Dolores -acompañada por el ahora precandidato presidencial Juan Grabois-.por la herencia de una de las estancias entrerrianas propiedad de la familia.

El año pasado, ambos hermanos, junto al menor Juan Diego y su madre, Leonor Barbero Marcia, fueron procesados por los delitos de estafas, administración fraudulenta y vaciamiento de empresa tras una denuncia llevada adelante por la única hermana mujer. Los Etchevehere, en tanto, afirman que Dolores nunca “aportó ninguna prueba contundente como querellante”, que solicitó el sobreseimiento de los imputados por “inexistencia de delito alguno” en 2018 y que la causa estuvo inactiva durante muchos años.

A la oferta electoral como precandidatos a gobernadores se suman Sofía Cáceres Sforza, como representante del MST en el Frente de Izquierda-Unidad y Alberto Olivetti por la Confederación Vecinalista de Entre Ríos.

Desde Juntos por el Cambio aspiran a repetir los resultados de 2021, cuando Frigerio llegó a su banca de diputado con el 52% de los votos. Para eso, sin embargo, primero deberá superar la interna con el diputado radical Pedro Galimberti, que se presenta con boleta corta y solo logró conseguir el apoyo de Facundo Manes como figura nacional, aunque se ilusiona con cosechar buenos resultados en el interior de la provincia.

Frigerio terminó su raid por los 17 departamentos de la provincia este jueves en Concordia, conocida como la capital provincial del peronismo porque nunca fue gobernada por otro partido. Aspiran a conquistarla, al igual que en las legislativas de 2017 y 2021. Aunque se atajan y aclaran que no se traducen en votos, desde su campamento cuentan que asistieron más de 6000 personas al Club Estudiantes de Concordia mientras que desde el oficialismo no mostraron un gran acto como cierre. En ese campamento señalaron que no hubo un “cierre masivo” sino varias actividades. Sin embargo, la última actividad de Bahl fue en el departamento Islas del Ibicuy, donde se encuentra Villa Paranacito, el lugar en donde Frigerio tiene fijado domicilio, y donde votará hoy a las 10.

Por último, en el cuarto oscuro los entrerrianos también tendrán la opción de votar por Alberto Olivetti, de la Confederación Vecinalista Entre Ríos.

Además de votar cargos ejecutivos, tanto nacionales como provinciales, los 1.143.459 entrerrianos habilitados para sufragar –representan un 3,2% del padrón- votan cuatro de sus nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación,34 diputaciones provinciales, 17 senadores departamentales, más de 80 intendencias y casi 300 Juntas de Gobierno y Comunas rurales.

