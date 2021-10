“En el campo están desapareciendo los productores chicos porque no pueden sobrevivir”

Lo aseguró el dirigente agropecuario y ex vicepresidente de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Juan Horacio Capozzolo.

A su vez, dio detalles de la dura situación que se vive con la imposibilidad de pensar a largo plazo ante los constantes cambios de políticas.

“Para mí lo que hay hoy es un desgobierno porque esta pantomima de poner un tipo como Manzur como jefe de Gabinete me parece terrible”, inició el dirigente agropecuario Juan Horacio Capozzolo. Y siguió: “Sin dudas hay que hablar de lo que anunciaron, pero de todos modos lo que han querido hacer es un desastre con esto de abrir lo que es la exportación de vacas a China y seguir con esos cortes que llaman populares que ponen en vigencia la prohibición de exportarlos”.

En este sentido, el ex vicepresidente de CRA contó: “Hace dos noches atrás salí a comer en el interior donde el valor de la carne es menor y de golpe en una parrilla donde iba siempre la carne era incomible”. Y detalló: “Lo que pasa es que están consumiendo para la vaca china los siete cortes o el novillo muy grande que es la parte prohibida de exportar que está saliendo de las cámaras porque ya estaba congelado y son distintos a los que se encuentran en CABA”.

De esta manera, separó lo que pasa en la Capital Federal: “La Ciudad consume lo que es feedlot, no así tanto la provincia de Buenos Aires que es otro consumo con un animal joven, tierno, etcétera”. Sobre el interior, reiteró: “El resto del país quedó condenado a comer lo peor porque eso de creer que se exporta lo mejor es también una cosa impuesta por falta de comunicación nuestra puede ser, porque las cortes buenos siempre quedaron acá”.

Asimismo, describió lo que implica la imposibilidad de exportar carne: “Con el cepo a la carne los cortes que quedan son todos y lógicamente los frigoríficos deben mandar esos cortes que antes se exportaban al mercado interno porque no tienen más capacidad de stockeo y eso es precisamente lo que se está comiendo. La carne es mala y al irse a Europa estaba 20 días en el barco y tenía un oreo”, comentó.

“Si uno va al interior se da cuenta que los resultados de este tipo de política es que consumamos carne mala porque está pensado casi como una burla a un sector socioeconómico bajo que va a tener que comer esa porquería que es la vaca china”, Desde este aspecto.

Sobre la actitud del gobierno, cuestionó: “Los tipos te dicen que quieren salir a aumentar la producción y yo entiendo que los dirigentes no puedan salir a decirlo por la oposición que ocupa”. Sin embargo, comentó: “No se puede incrementar la producción porque es un salto al vacío sobre lo que va a pasar porque nosotros estamos a media máquina”.

A su vez, se solidarizó con los pequeños productores: “En el campo están desapareciendo, de acuerdo al último censo que hubo, los productores chicos y no es porque los grandes se lo están comiendo, sino porque no pueden sobrevivir en este contexto. Esto no lo digo hoy, sino que desde hace tiempo hay ofrecimiento de los campos chicos donde todo se vende”.

“Toda esta gente que se va del campo no solo va a la periferia de CABA, sino a la periferia de las grandes ciudades del interior. De esta manera, son desalojadas prácticamente las poblaciones rurales y esto es lo que hay de ver, hay que dejar de ver la televisión y mirar lo que nos marca la realidad”, sentenció.

