Emitieron alerta naranja  por tormentas fuertes para este sábado

El representante del Gobierno de Entre Ríos en la Ciudad de Buenos Aires, José Moulia, visitó la planta industrial de Grosrumer en Concordia, en el marco del proceso de modernización y expansión que la empresa viene desarrollando con la incorporación de tecnología de frío aplicada a tratamientos cuarentenarios.

Los departamentos alcanzados por alerta naranja son: Federal, Feliciano, Federación, La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Uruguay, San Salvador y Concordia.

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Mientras que para los departamentos de Victoria y Gualeguay se emitió alerta amarilla. Estos serán afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.