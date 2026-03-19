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Las inestabilidades comenzarían este viernes de noche en algunas zonas de la provincia y continuaría el sábado en todo el territorio, informó el SMN. Mirá el mapa por departamento.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- emitió alerta amarillo por tormentas en Entre Ríos. La advertencia sería para este viernes de noche en la zona oeste de la provincia y se extendería a los 17 departamentos durante el sábado de madrugada y de mañana.

Este fenómeno provocará un brusco descenso de temperaturas. La máxima anunciada para este viernes llegaría a 31 grados. En tanto, para el sábado descendería a 27 grados y el domingo 23 y 24 grados.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Alerta por tormenta para este viernes de noche:

El alerta para el viernes incluye a siete departamentos del oeste: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria y Gualeguay.

Alerta por tormenta para este sábado de madrugada y mañana:

El alerta para el sábado de madrugada y de mañana se extiende a los 17 departamentos: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador, Uruguay, Colón, Tala, Gualeguaychú, Islas, Gualeguay y Victoria.