Elecciones provinciales 2023 en Santa Fe: la oposición anticipa una victoria holgada

Maximiliano Pullaro sacó una ventaja importante como candidato a gobernador en el inicio del escrutinio provisorio.

Luego de una jornada sin grandes inconvenientes, este domingo se realizaron las elecciones generales de Santa Fe. Pasadas las 20, la coalición opositora anunció el triunfo de su lista de diputados. Al mismo tiempo, Maximiliano Pullaro se perfilaba como el próximo gobernador en el duelo con Marcelo Lewandowski.

Desde el centro de campaña que compartieron en Rosario el socialismo, el radicalismo y el PRO, el diputado provincial Joaquín Blanco afirmó: “Estamos ganando en todos lados”. Así dio por hecha la victoria de la nómina que encabeza Clara García para quedarse con 28 bancas de la Cámara baja.

El legislador se mostró confiado en los resultados de las mesas testigo. Al respecto, apuntó que Unidos para Cambiar Santa Fe hizo “una elección muy buena en toda la provincia”.

En la ciudad capital compiten como candidatos a intendente Ramón Fratte (Viva la Libertad); “Nacho” Martinez Kerz (Juntos Avancemos); Juan Pablo Poletti (Unidos Para Cambiar Santa Fe) y Federico Fulini (Proyecto Futuro).

Sumado a esto, los santafesinos participarán en la decisión sobre el futuro nuevo gobernador de la provincia. Finalmente, también se votarán diputados y senadores provinciales. Luego de unas PASO con participación regular, se espera que las generales superen el caudal de votos en cuanto a participación.

CUÁLES SON LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES EN SANTA FE

Pasadas las 15.30 horas, poco más del 57% del padrón se había acercado a las urnas, diez puntos por encima de lo que ocurrió en las PASO. Se espera que las tendencias definitivas lleguen después de las 21 horas. Cerca de las 19 horas, comenzaron a cargarse los primeros números que marcan una amplia ventaja para Pullaro.

Con apenas el 1,10% de las mesas escrutadas, a las 19 horas comenzaron a figurar los primeros números para definir quién gobernará Santa Fe los próximos cuatro años. Maxi Pullaro cosecha el 71,91% de los votos, seguido a lo lejos por Lewandowski; mientras que Bodoira alcanza el 5,37% y Deiana el 2,37%.

Escrutinio provisorio de las elecciones de Santa Fe a las 19 horas. Foto: Gobierno de Santa Fe

La diferencia entre las dos principales fuerzas se achica algunos puntos, pero Pullaro sigue quedándose con el grueso de los votos 60.122 contra los 19.934 del candidato de Juntos Avancemos. El libertario y la representante de la Izquierda no superan los 5 mil votos a las 19.30 horas.

Avanza la carga de votos en Santa Fe y Pullaro sigue manteniendo la diferencia. Foto: Gobierno de Santa Fe

Mientras que en los números que definen a los diputados provinciales, la que hasta las 19.30 horas acumulaba la mayor cantidad de votos es Clara García (38,21%), seguida por Perotti (28,41%) y Amalia Granata (19,36%).

Amplia diferencia a favor de Maxi Pullaro en las elecciones de Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe

Se estima que la participación en esta votación roza el 70% del padrón. Siendo las 19.48 horas, las diferencia entre Pullaro y Lewandowksi es de poco más de 128 mil votos. Mientras que en el tercer puesto se vuelve a ubicar el voto en blanco (20.546).

MAXIMILIANO PULLARO VOTÓ EN HUGHES

El candidato a gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe fue de los primeros en acercarse a emitir su voto en la escuela N°504 de Simón de Iriondo y Domingo Faustino Sarmiento, en la vecina localidad de Hughes, de la cual es oriundo. A la salida de las urnas, Pullaro expresó sus sentires sobre la jornada electoral.

El aspirante a la Casa Gris se mostró optimista sobre los resultados y expresó “en julio, el gobierno solamente contó con una adhesión del 20% y el resto le dijo que no al gobierno provincial y al nacional y en agosto pasó lo mismo”.

Pullaro votó temprano en Hughes Foto: Captura

MARCELO LEWANDOWSKI VOTÓ EN ROSARIO

El aspirante a la Casa Gris votó pasadas las 11 de la mañana en la zona sur de Rosario y se mostró optimista sobre la posibilidad de revertir los bajos números de adhesión que logró la fuerza en la provincia y a nivel nacional: “creo que no ha habido nadie que haya presentado proyectos concretos de decir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, con qué dinero lo vamos a hacer…no he visto ninguna plataforma como la nuestra”, expresó.

El candidato a gobernador por el peronismo emitió su voto Foto: @Cadena3_Rosario

CARLA DEIANA VOTÓ EN SANTA FE

La aspirante a la Casa Gris por la izquierda se acercó cerca del mediodía a sufragar en la escuela nº 431 Gral. San Martín, de, Entre Ríos al 100 y, luego de emitir su voluntad, expresó: “La clase trabajadora tiene que dar un paso al frente y proponerse como alternativa de gobierno para cambiar Santa Fe de raíz”.

“Venimos a invitar a la gente a que hoy vaya a elegir el destino de la ciudad, la provincia y los cargos legislativos. Nosotros esperamos los mejores resultados. Ojalá tengamos buenos resultados”, destacó.

La candidata del FIT votó este domingo Foto: Marcelo Manera

LOS CANDIDATOS A INTENDENTE VOTARON EN SANTA FE

Ignacio Martínez Kerz , el candidato a la intendencia por Santa Fe por la lista Juntos Avancemos, votó cerca de las 9:30 de la mañana e invitó a la ciudadanía a acercarse a las urnas, incluyendo aquellos que no fueron durante las PASO. “ Venimos a invitar a la gente a que hoy vaya a elegir el destino de la ciudad, la provincia y los cargos legislativos. Nosotros esperamos los mejores resultados. Ojalá tengamos buenos resultados ”, destacó.

, el candidato a la intendencia por Santa Fe por la lista Juntos Avancemos, votó cerca de las 9:30 de la mañana e invitó a la ciudadanía a acercarse a las urnas, incluyendo aquellos que no fueron durante las PASO. “ ”, destacó. Federico Fulini , candidato a Intendente de la lista “Proyecto Futuro”, habló antes de votar: “ Estoy muy tranquilo y contento, con la satisfacción del deber cumplido. Entendíamos que, por ser la primera vez, iba a costar mucho ”. Y cerró: “Yo quiero ganar, pero si no se da, porque uno es consciente del contexto político, queremos emerger”.

, candidato a Intendente de la lista “Proyecto Futuro”, habló antes de votar: “ ”. Y cerró: “Yo quiero ganar, pero si no se da, porque uno es consciente del contexto político, queremos emerger”. Juan Pablo Poletti , candidato a intendente por Unidos para Cambiar Santa Fe, votó cerca de las 11 de la mañana. “Vengo con mucha ilusión y alegría en un día democrático. Hay que defender la democracia, que realmente no de lo mismo votar o no ” expresó y aclaró: “si me toca perder, voy a acompañar”.

, candidato a intendente por Unidos para Cambiar Santa Fe, votó cerca de las 11 de la mañana. “Vengo con mucha ilusión y alegría en un día democrático. ” expresó y aclaró: “si me toca perder, voy a acompañar”. Emilio Jatón, actual intendente santafesino, fue a votar para pelear la reelección. “Estoy mucho más robusto, más pensante, con mucho más conocimiento de la gestión. No me pidan que entienda la política, porque cambia, pero estoy en condiciones de seguir en esto porque sería una pena que todos los equipos y proyectos que tenemos en marcha queden olvidados en un cajón”, señaló.

¿DÓNDE VOTO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2023 DE SANTA FE?

Para averiguar dónde hay que ir a votar en Santa Fe, el Tribunal Electoral de la Provincia (TEP) habilitó su sitio oficial con un sistema de consulta online del padrón definitivo. El trámite requiere el número de DNI y género de la persona. Hay que tener en cuenta que el lugar puede variar ya que se sumaron 2366 jóvenes al padrón desde que se realizaron las PASO el 16 de julio.

Con esta información es posible ganar tiempo a la hora de los comicios. Además de la mesa designada, la página detalla el orden en el padrón, un dato que sirve para agilizar la tarea de las autoridades.

ELECCIONES 2023: ¿PUEDO VOTAR SI PERDÍ EL DOCUMENTO?

Para emitir el voto todos los electores deben acreditar su identidad con alguno de los documentos habilitados. En caso de perderlo no pueden votar. No se puede votar con una constancia de DNI en trámite, porque no se considera probatoria de la identidad del elector.

