ELECCIONES PRIMARIAS.

Confieso que los resultados de ayer me sorprendieron en todas o casi todas las jurisdicciones, con la impresionante elección de Javier Milei de Libertad Avanza. Pero, en una reñida elección, queda mucha tela para analizar o si se quiere, para la lectura del mensaje de la sociedad argentina en su expresión electoral, donde claramente hay ganadores, perdedores y desaparecidos. Entre quienes acceden a la disputa por las generales de Octubre, se abre el abanico electoral para mejorar en el caso de quienes recibieron un fuerte apoyo y para corregir entre quienes recibieron apoyo menor. Es un tiempo muy exiguo para que los candidatos intenten cambios en la intencionalidad del voto que ayer ya dio un claro mensaje.

El primer análisis o lectura que se me ocurre, amén de la sorpresa que significa el avance libertario, no puedo evitar analizar la expresión que tiene como destinatarios a dos fuerzas políticas que a priori, se manifestaban como hegemónicas en cuanto a las preferencias del electorado nacional. En lo que respecta al oficialismo y su candidato Sergio Massa, nadie debe tener dudas que el electorado castigo muy fuertemente a la errática política desarrollada por el presidente Fernández, el candidato y ministro de economía Massa y todo lo que se conoce como “Kirchnerismo”. Se los llevaron puestos, y si bien es cierto que la mayor incidencia estuvo dado en la galopante inflación reinante que no saben o no quieren controlar y se lleva puesto el poder adquisitivo del salario, no es menos cierto que también incidieron situaciones como el desmanejo y encierro en la pandemia, vacunatorio VIP y otras “joyitas” del presidente. En lo que respecta a CFK, es la protagonista más castigada por el electorado ya que las causas de corrupción y la soberbia de la vicepresidente por todos conocidas los están condenando a todo el clan, prácticamente a la desaparición política.

Para la principal fuerza de oposición que además de restregarse las manos pensando en unas paso que alentarían a ser los grandes protagonistas de las generales de Octubre y transformarse en los próximos gobernantes en la mayoría de las jurisdicciones electorales del país, el electorado argentino los castigo por lo que entendió era una verdadera pelea de egos y espacios por el poder. Si lo pensamos en profundidad y tratamos de entender al electorado, no caben dudas que llegaremos a la conclusión que advirtieron un desmedido intento del manejo del poder y poco o nada creyeron en las supuestas “soluciones” que proponían para el caso de ser gobierno para una sociedad cansada de inflación, inseguridad, un dólar en constante ascenso o descenso del devaluado peso argentino, abusos de todo tipo especialmente en sueldos y privilegios de un sector social que siempre se constituye en el “niño mimado” de cualquiera que sea el gobernante y el programa a aplicar.

No termina la cosa con los ganadores y perdedores de las PASO, todo lo contrario, a partir de aquí y hasta octubre seguiremos viviendo la parafernalia proselitista y quienes fueron perdedores, intentaran revertir esta situación en las elecciones generales y para quien obtuvo el apoyo mayoritario del electorado, además del desafío de mantener lo obtenido y profundizarlo, deja varias preguntas e incógnitas que solo el tiempo será capaz de dilucidar, con varias preguntas a saber: Sera capaz de hacer lo que dice, dolarización, no BCRA, final de los “juntos para el cargo”, “camporonga”, “frente de chorros” y otras frases que lo caracterizaron y basaron su campaña de gobierno. ¿? De estar dispuesto a realizar lo que expresa, se lo permitirán los distintos poderes concentrados del país, especialmente el económico, la injerencia de los organismos acreedores, y la poca paciencia de una sociedad cansada de esfuerzos desmedidos y abusos de una clase social, entre ellos las castas políticas, que no está dispuesta a dar “cheque en blanco” para nadie de las ofertas electorales que se presentan.

Para finalizar, debo decir que a estos interrogantes para el o los ganadores, debemos agregar que ayer hubo también dos grandes perdedores, el gobierno que fue un formidable destinatario de un castigo histórico y particularmente Cambiemos que ya se consideraban ganadores y se encontraron con un tremendo revés, casi golpe de knock out y que deberá afinar la punta del lápiz para ganar en primera vuelta, por cuanto en caso de ir a una segunda vuelta las posibilidades son impredecibles y no se debe descartar una alianza entre el oficialismo y la Libertad Avanza. Veremos que ocurre en Octubre.

JUAN JOSE CORNU

