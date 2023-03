ELECCIONES 2023 : Adán Bahl confirmó sus aspiraciones para disputar la gobernación de Entre Ríos

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print

El intendente de Paraná, Adán Bahl, estuvo en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral) donde si bien aclaró que se tomará todo marzo para decidir el lanzamiento de su candidatura para suceder a Gustavo Bordet en la provincia, siempre se referenció en ese rol.

Indicó que lidera un equipo de trabajo responsable y con capacidad de decisión, que llegado el momento pedirá una licencia sin goce de haberes como intendente para dedicarse de lleno a la campaña electoral y afirmó que puede atravesar una PASO como una decisión de consenso. “Para ambas instancias estoy preparado”, reiteró.

Además, reconoció que con los demás aspirantes de su partido (Laura Stratta, Juan José Bahillo, Enrique Cresto y Esteban Martín Piaggio, entre otros) dialogan de manera permanente.

“Hay mucha experiencia que hemos desarrollado en Paraná que tranquilamente se puede desarrollar en todo el territorio provincial. Ese es un anhelo. Estamos preparados. Tenemos ganas y energías, pero nos vamos a tomar este mes para decidir”, resaltó para finalmente admitir que esas consideraciones expresadas en “un programa tan escuchado como este, ya es un lanzamiento fuerte”.

-Usted fue durante dos períodos ministro de Gobierno y como intendente de Paraná tuvo que enfrentar el narcotráfico que había dejado la gestión de Sergio Varisco. ¿Cómo percibe lo ocurrido con Barrientos?

-No solamente ese caso. Todo lo veo con preocupación y ocupación. Si bien hemos contado (en Cuestión de Fondo) lo realizado en el Municipio (en relación a la lucha contra el narcotráfico), seguimos haciendo cosas para la seguridad, en la tarea diaria: alumbrado, desmalezamiento, construcción de calles, que la Policía pueda ingresar a los barrios es un aporte importante desde el Municipio hacia la seguridad ciudadana.

-Pero, le preguntamos por el hecho en sí, porque desde 1983 a la fecha no había ocurrido nunca lo sucedido con Barrientos. Es decir, la intervención de ocho personas y lo acribillen a balazos, utilizando una logística sofisticada.

-Es muy llamativo. Nunca había pasado. Tengo entendido que ya hay un detenido. Nosotros seguimos aportando no solamente en la observación, sino en aportes porque en la tarea del Municipio hay una tarea muy importante: y que es el concepto del lavado de activo y que la Justicia también tiene que poner énfasis. Si nos podemos a trabajar seriamente desde la Justicia, desde el gobierno provincial y locales, en analizar dónde van los fondos que el narcotráfico maneja., es una manera muy clara de entorpecer el avance del narcotráfico. De hecho, personalmente he ido a la Justicia porque hemos detectado algunas situaciones particulares que nos ha llamado la atención. He ido con la carpeta, con los planos, me he presentado a la Justicia y les hemos dicho: “Nosotros vemos esta situación. Investiguen”. Y siempre tenemos desde el área de Planeamiento y Obras Privadas el monitoreo permanente.

-¿Esa denuncia la radicó en la Justicia Federal?

-Nosotros fuimos a la justicia jurisdiccional y al gobierno provincial. Y llegamos a esa instancia porque con la Justicia y la Policía tenemos un trato frecuente, colaborativo y muy eficiente. Obviamente, ellos tienen sus canales propios y que son de su responsabilidad. Eso es algo muy importante que hay que hacer en todo el territorio de la provincia. Uno conoce en Paraná quién invierte y de dónde salen los dineros; pero cuando se ve algo raro, que sale de lo normal; gente que maneja mucho dinero y que uno sabe que no tienen respaldo para eso; hay que dar una alerta y eso también forma parte de la colaboración de los gobiernos locales en la lucha contra el narcotráfico. Hay que evitar que vengan esas inversiones, porque lo que hacen es desembarcar y luego generan actividades delictivas. En eso estamos trabajando; trabajando muy bien con la Justicia y con la Policía y en donde hay que ponerle, tal vez, un poco más de atención.

-Sabemos que usted habla mucho con la actual ministra de Gobierno, Rosario Romero; quien será precandidata a intendenta por Paraná y es de su sector político. En cambio, quisiéramos saber cuánto habla de este tema con su par de Santa Fe.

-Con (la ciudad de) Santa Fe, no; pero con la provincia sí. Ellos están con otro tipo de situación y nosotros lo primero que vemos es donde vivimos, donde viven nuestros hijos.

-Sí, pero se van trasladando los mismos modus operandi.

-Pero, poco podría hablar con ellos de esta situación porque tienen una realidad candente. Nosotros lo observamos, lo vemos por los medios de comunicación, tenemos la experiencia, he sido ministro de Gobierno, tengo una muy buena relación con todo el staff de la Policía, una muy buena relación con la Justicia, con el Ministerio Público Fiscal y trabajamos concomitantemente; no hace falta pedir audiencia: levanto el teléfono e inmediatamente tenemos el vínculo en un aspecto sumamente colaborativo. De hecho, también creo que Entre Ríos se han hecho algunas herramientas importantes desde lo institucional para combatir el narcotráfico. En el 2018 se sancionó la Ley de Narcomenudeo y a la fecha se han detenido a más de 10.700 personas; 458 vehículos; 245 kilos de marihuana, 45 de cocaína, de acuerdo al informe de diciembre 2022. Es decir, se ha avanzado. El tema es que el narcotráfico es una cosa y el narcomenudeo es otra muy distinta. Pero, hay que abordar todos los temas. El narcomenudeo lo aborda la Justicia jurisdiccional con la Policía y el narcotráfico la Justicia Federal con las Fuerzas Federales. Hay que seguir trabajando, no nos podemos echar la culpa. Desde el Municipio aportamos, reitero, en todo lo que es seguridad: iluminación, desmalezado, accesibilidad, y cuando detectamos alguna cosa que nos llama la atención informamos, llevamos los elementos y la parte investigativa le corresponde a la Justicia.

-Usted es consciente que al poder político le cuesta demasiado hablar del tema.

-A mí, no.

-Es cierto, a usted no le cuesta hablar del tema. Pero, en términos generales tanto el oficialismo como la oposición, sí le cuesta.

-Pero es un tema nuestro, porque tenemos la responsabilidad de gestionar. Y la gente cuando tiene un problema lo primero que mira es hacia la Casa de Gobierno y al Municipio y no tanto a otros actores institucionales. Pero, no podemos echarnos la culpa y debemos trabajar en conjunto. A veces una información, un estado de sospecha bien orientado es prevenir. Nosotros tenemos una tarea propia en Paraná y el gobierno de la Provincia en Entre Ríos. Y, reitero, estamos trabajando muy bien con muchas herramientas; no obstante, los casos que aparecen.

La candidatura

-¿Usted está decidido a ser precandidato a gobernador?

-Lo vamos a decir en este mes de marzo. No hay ninguna razón para hacer una campaña con anticipación, sabiendo todas las responsabilidades que tenemos en el día a día.

-No hablamos de campaña, sino de decisión.

-Estamos trabajando en la decisión. Lo bueno que veo es que nosotros, tanto a nivel provincial como en el gobierno local, somos muy competitivos y tenemos la responsabilidad de sostener estos equipos de gobierno porque si bien se han hecho muchas transformaciones, quedan muchas cosas por hacer. Y para llevar adelante esas transformaciones se necesitan equipos que sean decididos. Ya vimos lo que pasó hace cuatro años aquí, en la ciudad de Paraná. Están los equipos, están las propuestas; hay un montón de nombres y creo que podemos llevar adelante la continuidad de la transformación en Paraná y también maximizar las potencialidades que tiene nuestra Provincia. Hay mucha experiencia que hemos desarrollado en Paraná que tranquilamente se puede desarrollar en todo el territorio provincial. Ese es un anhelo. Estamos preparados. Tenemos ganas y energías, pero nos vamos a tomar este mes para decidir.

-Aparece usted, Laura Stratta, Juan José Bahillo, Enrique Cresto, Esteban Martín Piaggio, ¿cuándo se van a sentar y resolver todos juntos?

-Hablamos permanentemente. No sale la foto, pero el diálogo es permanente. Y eso es lo bueno –reitero- tener tantos y buenos candidatos. El gobernador (Gustavo Bordet) está terminando la gestión con una muy buena imagen. Y esto a diferencia de la oposición, que está circunscripta a dos personas (Rogelio Frigerio y Pedro Galimberti). Pero, reitero, para llevar adelante una gestión provincial se necesita un gran equipo, muy comprometido y con experiencia; no se puede venir ni a improvisar.

-¿Y usted que prefiere: que se dirima en una PASO o que el gobernador diga ésta es la fórmula?

-No hay ningún problema en hacer las PASO. Si tenemos tantos y tan buenos candidatos, no hay ningún inconveniente en hacer las PASO. Veremos de aquí a fines de marzo, hay mucho tiempo para charlar. Se puede convenir en una lista única, se puede trabajar en unas PASO. Nosotros también tenemos la responsabilidad de garantizar la continuidad de nuestro proyecto en la ciudad de Paraná para seguir con las trasformaciones; hay muchas cosas que se han logrado y otras que van en camino. Pero, estamos muy bien, con muchas energías, viendo que el peronismo tanto a nivel provincial como local es muy, pero muy competitivo.

-¿Qué rival le resulta más difícil para enfrentar: Frigerio o Galimberti?

-La verdad es que yo no veo ningún grado de dificultad. Creo, sí, que sería bueno comenzar a discutir ideas, que se comience a escuchar qué es lo que se pretende hacer cuando se llegue al gobierno. A veces se trabaja sobre eslóganes, cosas “coucheadas”, sobre cosas que se escuchan en los focus gruop (grupos de enfoque). No veo ningún grado de dificultad en la competitividad; sí sería bueno escuchar ideas, qué quieren hacer con la Provincia, es decir, hacia dónde vamos, si hacia un proceso de desarrollo, aprovechar la economía del conocimiento, seguir creciendo como una provincia turística, productiva, agroindustrial; trabajar con todos los intendentes y las Juntas de Gobierno, trabajar fuertemente en la educación. Hay muchas cosas y para eso se necesita un equipo con experiencia, cosa que no veo en los dos candidatos de la oposición.

-Los entendidos dicen que una campaña para las PASO cuesta un millón de dólares y para las generales, dos millones de dólares.

-No sé si sale tanto. Es medio rara esa cifra. Probablemente podría llegar a cotizar en ese valor quien no tenga que contar desde la experiencia de la gestión y mostrar lo que se está haciendo y necesite llegar de otra manera. Nosotros caminando y contando lo que estamos haciendo vamos generando adhesión; porque la gente evalúa lo hecho, el resultado. Necesita el resultado, no solamente promesas y votar un futuro incierto.

-Usted es muy conocido en la costa del Paraná, pero no tanto en la del Uruguay. Lo mismo le ocurre, por ejemplo, a Bahillo y a Cresto, pero al revés.

-No soy tan conocido en la costa del Uruguay es verdad. Pero, tampoco lo veo como una debilidad el no ser tan conocido cuando uno tiene tantas cosas para contar y mostrar. Formo parte de un proyecto del gobierno provincial que tiene la fortaleza y el desarrollo en todo el territorio. Tenemos extraordinarios intendentes, muy buenos candidatos a intendentes en todo el desarrollo provincial y eso facilita mucho el conocimiento, el grado de vinculación. Nosotros tenemos que concentrarnos en Paraná, trabajar 12-14 horas con el equipo y no podemos recorrer la provincia. Quizás otro candidato lo pueda hacer. En algún momento determinado, deberá tomar licencia sin goce de haberes, y eventualmente recorrer toda la provincia.

Paraná y la cultura

-Está muy bueno que a Paraná lleguen buenos espectáculos. Por ejemplo, Abel Pintos le costó a Gualeguaychú 60 mil dólares. ¿A Paraná le costó lo mismo?

-No sé en dólares; pero alrededor de 29-30 millones de pesos, sí. Hemos tenido un acompañamiento muy fuerte. Si bien (la Fiesta del Mate) es una fiesta muy grande…

-Usted ha dicho que han tenido un caudal de auspiciantes que los ha sorprendido.

-Así es. Nos sorprendió. Es una fiesta muy grande y nosotros queríamos mantener la gratuidad sin perder el nivel de excelencia. Lo hicimos muy federal a través del Pre Mate y a nosotros nos sorprendió gratamente que muchas empresas, comercios e instituciones públicas y privadas quisieran estar en la Fiesta del Mate y nos decían que querían aportar. Puedo decir un número: nosotros en todo concepto hemos juntado más de 50 millones de pesos. Ahora si se ve solo el gasto y se dice que en vez de la fiesta por qué no se arregló el pozo de la esquina, es porque nosotros estamos haciendo esas obras. Pero, además necesitamos apalancar el turismo a través de la cultura; queremos que los artistas vivan de sus talentos y por eso hay tantos músicos y artistas en la Fiesta del Mate que son de Paraná y de la provincia. Esto es economía, es producción, es cultura y esto es turismo. Y hay que ver la integralidad, porque los hoteles estuvieron llenos, el sector gastronómico trabajó muy bien, los emprendedores, los clubes, todos. En el último semestre en Paraná se crearon 2.000 puestos de trabajo en el sector privado. Y eso nos ubica –en promedio comparativo- mejor que Santa Fe, mejor que Rosario, mejor que Córdoba. De eso nos sentimos orgullosos, de hacer lo necesario para que la gente tenga trabajo.

-Nos quedó claro que está decidido a la precandidatura a la gobernación.

-En un programa tan escuchado como este, ya es un lanzamiento fuerte.