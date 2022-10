El Soberbio | Tras la crecida del Río Uruguay, ya son cuatro las familias evacuadas

Las lluvias no dieron tregua en El Soberbio y la represa Foz Do Chapecó tuvo que liberar aguas, provocando que el Río Uruguay llegue a los 12,20 metros de altura y se estima que llegará hasta los 14 metros en la costa. Por este motivo, hasta el momento se tuvo que evacuar cuatro familias.

Reproductor de audio

00:00

00:00

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen.

Roque Soboczinski – Radio República

En este marco, Roque Soboczinski, intendente de El Soberbio explicó que actualmente no llueve en la localidad, sin embargo el trabajo realizado actualmente es de evacuación preventiva: “Hubo una ruptura de río de 12,20 metros. Ahora no llueve y se puede trabajar tranquilos previendo que el río va a crecer entre 1,5 metros quizás 2. No descartamos tener que evacuar más familias”, amplió.

En esta línea, expuso que la situación se tornó diferente a las veces anteriores, ya que en esta ocasión las lluvias no fueron tan intensas en el municipio, pero en la cuenca del Río Uruguay llovió casi tres días seguidos: “Antes de ayer lluvia de más de 200 mm y eso hizo que ayer que teníamos 5 metros, hoy amanezca con más de 11 metros y ahora tenemos más de 12 metros”, profundizó.

Asimismo, comentó que la represa Foz Do Chapecó se encuentra liberando agua porque no se pueden contener las precipitaciones: “Lo máximo que liberaron fue 22 mil metros cúbicos por segundo y creemos que llegará a los 13 y 14 metros de altura en la costa”, alertó.

Sobre las familias evacuadas, comentó que las afectadas son del barrio Unión y también recorrieron el barrio Chivilcoy porque si continúa la crecida tendrán que ser trasladadas. Las mismas fueron llevadas a iglesias y salones comunitarios que se encuentran colaborando, además, se analizará la cuestión climática para que puedan regresar a sus domicilios.

La congruente crecida afecta también el normal funcionamiento del puerto El Soberbio – Porto Soberbo (Brasil), ya que el servicio de balsas se encuentra suspendido a partir de los 8 metros hasta que se normalice la situación.

Por otro lado lado, el aumento del caudal del río también tapó la estación de bomberos, por lo cual, Soboczinski indicó que se pide a la población que trate racionar el agua. Sin embargo, ya se instaló la bomba en un arroyo.

“Ya estamos bombeando el agua de otro circuito, un poquito más de trabajo para sanearla y dejar un agua potable, pero estamos trabajando para no tener mayores inconvenientes”, sostuvo.

Turismo en El Soberbio

Sobre el fin de semana largo en la ciudad, el jefe comunal contó que la ocupación hotelera alcanzó el 100% para el viernes, pero debido a las inclemencias del tiempo mucha gente dio de baja su reserva porque no se podía visitar los Saltos del Moconá, los cuales son el atractivo principal de la ciudad. De igual manera, “se pudo observar una ocupación alrededor del 60% y muchos turistas dando vueltas”, afirmó.

Finalmente, el intendente enfatizó en el trabajo que se está realizando para comenzar la obra del puente: “Estamos viendo la empresa personal, logística, para empezar, pero todo principio de obra cuesta un poquito más”, detalló. Además, la situación actual no es de ayuda para el avance del trabajo aunque “hay tiempo de ejecución así que es un proceso que está contemplado las situaciones climáticas”, concluyó.

https://twitter.com/i/broadcasts/1gqxvywdzbnJB?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1580177947323162625%7Ctwgr%5E3a3a2d7440796c36b1ec25394b4730f116d9e2f3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmisionesonline.net%2F2022%2F10%2F12%2Fevacuados-en-el-soberbio%2F

Evacuados en El Soberbio

Me gusta: Me gusta Cargando...