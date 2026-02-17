WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

El SMN lanzó una alerta amarilla por tormentas intensas, ráfagas de hasta 80 km/h y posible granizo en provincias del NOA y la región central.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles que alcanza a provincias del noroeste y del centro del país. El aviso abarca las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán y La Rioja, y se extiende hacia San Luis, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y norte de La Pampa.

De acuerdo al organismo, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, aunque en forma puntual esos registros podrían ser superados, especialmente en zonas donde las tormentas logren mayor desarrollo.

Tormentas fuertes durante la madrugada

Tras algunas horas de estabilidad, la inestabilidad volverá a intensificarse entre la noche de este martes y el miércoles. El primero de los focos se concentrará en el NOA, con tormentas desde la noche y madrugada que podrían persistir durante la mañana.

En tanto, durante el transcurso del miércoles la actividad se trasladará hacia la región central del país, configurando un escenario más extendido de lluvias y tormentas fuertes, con impacto en el centro de Córdoba, Santa Fe, norte de Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis y La Pampa.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse bajo árboles y asegurar objetos que puedan volarse por acción del viento. Además, se advierte sobre la posibilidad de anegamientos temporarios en zonas urbanas y complicaciones en áreas rurales debido a la combinación de lluvia intensa y ráfagas.