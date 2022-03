El «Ruso» Allende en estado de alerta: «Gustavo ya sabe que si me entrega me lo llevo puesto conmigo»

Días pasado en el local de UPCN de ésta capital, se reunieron los directivos del gremio con la presencia del “Ruso” José Angel Allende.

Según trascendió la reunión contó con con la mayoría de los integrantes de la comisión directiva, una treintena, la convocatoria fue realizada por el propio Allende. Tenían que tratar el tema de las paritarias, las elecciones gremiales, etc.

Todo transcurría con normalidad y uno de los presentes, según comentaron, lo habría consultado a Allende“ por ser tema del momento, si él opinaba que era cierto o no que Bordet lo había “entregado” a Urribarri y si le parecía que la justicia lo iba a condenar. Y si en tal caso eso lo podría llegar a perjudicar a él.

Se sorprendieron todos de la respuesta y el tono: ”Gustavo sabe que si me hace lo mismo que al Pato yo me lo llevo puesto conmigo” habría dicho muy serio, y no parecía hablar en broma, y hacerse el gracioso con una salida de esas que se hacen cuando hay muchas personas presentes para causar una carcajada general. De hecho dicen que por el contrario, nadie se rió y todos se quedaron tensos.

Es conocido que Allende durante muchos años integró la mesa chica del poder, por lo tanto es conocedor de los más íntimos secretos del mismo, y los muertos que cada uno guarda en el ropero.

Mientras el público habla del Juicio de Urribarri, el del Ruso, que hasta había reconocido su culpabilidad ante los fiscales y ofrecido devolver un millón doscientos mil dólares que “distrajo” al Estado, no sabemos si tiene fecha.

Al menos no la publicitan. Mientras tanto el oriundo de Nogoyá, predecesor en el cargo de Rey de los Contratos que ahora ocupa Angel Giano, futuro candidato a Vice-Gobernador, goza plenamente tanto de los bienes como de su libertad.

Hay que ver que es lo que pasa en la causa, también, con los que quedaban sobreseídos en el acuerdo fallido con los Fiscales: varios de sus familiares, todos ellos involucrados en la investigación porque pudieron haber oficiado de testaferros y a quienes, con excepción de su ex, ubicó en distintas reparticiones del Estado.

Mientras tanto, en el peronismo, como otra semejanza entre los dos, además del nombre y del cargo de Presidente de la Cámara de Diputdos, es que a la pareja del actual Rey de los Contratos Giano, Dra. Gisela Schumacher, la ubica también en el Estado, nada más ni nada menos que en el Superior Tribunal de Justicia.