Según Peretti, el liderazgo político de alguien que cree que las soluciones vienen de un lugar alejado de la realidad, al cual se llega solamente a través del fanatismo, es un camino directo a la tragedia.

Éste no es un nuevo concepto ya que no solo lo vimos en el escenario internacional, sino también en muchas ficciones hollywoodenses. Pero todavía no lo habíamos hecho desde ese foco argentino, algo que la guionista y autora, Claudia Piñeiro, sabe lograr a la perfección.

La experiencia con Netflix

No es novedad que el gigante del streaming está invirtiendo dinero en ficciones locales. Ya lo había hecho en 2020 con ‘Casi Feliz’ y ‘La Corazonada’. Aunque ahora va un paso más allá teniendo en cuenta que en ‘El Reino’ acapara a la élite actoral del país.

Mercedes Morán desde el living de su casa refiriéndose al alcance de la plataforma a nivel mundial:

Lo que tiene de bueno Netflix es la posibilidad de empezar a conocer mucho más.

En consecuencia, la valoración de series latinoamericanas que anteriormente solo traspasaron las fronteras si eran compradas por alguna cadena de televisión.

El Elenco

Así como convoca a los clásicos talentos, también lo hace con los más nuevos pero ya consagrados: ‘el Chino’ Ricardo Darín Bas y Peter Lanzani, quienes interpretan a los 2 hombres más interesantes de la serie, por el nivel de ambigüedad que manejan:

el hijo de un político que busca perdón en la Iglesia y la revancha trabajando en la oposición, y

un creyente que vive de ayudar al prójimo y de cubrir secretos.

“Bendiciones hermanas”, dice el ex ‘Casi Ángel’, poniéndose en personaje para luego reflexionar, con orgullo, sobre el camino que tomó su carrera y hablar con pasión sobre su presente y su futuro.

Lanziani:

Estoy comprometido en encarar personajes y contar historias nacionales. Hay que afrontarlo con responsabilidad, y plasmar ese compromiso en las escenas y en las emociones que emanan los personajes.

Y qué mejor que hacerlo con un amigo, ¿no?

La relación entre Peter y el Chino se remonta a su trabajo juntos en ‘El Ángel’, y a la curiosidad de que ambos interpretaron al secuestrador argentino, Alejandro Puccio, en diferentes productos.

Tal es su buena relación que cuando les preguntamos a quién elegirían como compañero de fórmula en una posible candidatura, se eligieron mutuamente. Luego:

No nos voten, el país sería un quilombo.

Este elenco es completado con figuras de la televisión argentina como Nancy Duplaá y Joaquín Furriel: una detective quién toma las riendas del homicidio, y el jefe de campaña más sombrío, amoral y pragmático.

Furriel:

A Ruben Osorio no hay ninguna persona externa que le genere contradicciones.

Construcción de personajes

Si algo tiene esta serie es que por la temática te atrapa desde el primer momento. Simplemente por el hecho de que es una historia de crimen, sectas y política basada en personalidades que existen en nuestro país.

Darín:

Con Marcelo (Piñeyro), el director, tomamos algunas referencias del ámbito político nacional para darle un perfil al personaje. Pero me inspiré en un amigo mio personal que se llama Patricio Balone.

Por su parte, Peter Lanzani se fue a los clásicos de la literatura para construir a su personaje:

Yo me inspiré en Aliosha, de los Hermanos Karamazov.

Es el hermano menor en el famoso libro de Fyodor Dostoievski.

Joaquín Furriel, Chino Darín y Diego Peretti, en El Reino.

Sin embargo, para algunos fue un poco más difícil darle vida a estos personajes tan cuestionables. Furriel explica que su mayor desafío fue encontrarse con alguien sin escrúpulos, totalmente desapegado.

A su vez, para Mercedes Morán, su Pastora Elena no se parece a ninguno de sus trabajos anteriores.

Me resultó gracioso y un lindo disparador, esta contradicción de que Elena se siente una mujer muy iluminada por su fe, pero en realidad es una mujer muy oscura.

Ella reflexiona al mismo tiempo que se despega completamente de la identidad de su personaje ya que se trata de alguien muy conservador, fundamentalista, religiosa y negadora. Aunque, a la vez, se identifica con Elena porque es una mujer fuerte que tiene en sus hombros el control de una familia y una iglesia. No es poco.