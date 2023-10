El radical Colombi avisa que en un balotaje votaría a Massa

COMPARTIR

El ex gobernador de Corrientes dijo que no coincide en nada con Milei y se suma a los gestos de acercamiento al candidato de Unión por la Patria.

La UCR le hizo un nuevo gesto a Sergio Massa. Ricardo Colombi, Senador Provincial y ex gobernador de Corriente, dijo a un medio local que en caso de una segunda entre Javier Milei y Massa votaría por el candidato de Unión por la Patria.

Colombi afirmó: “Vamos a tener que votar a Massa. No compartió en lo más mínimo con Milei, Massa no me gusta pero Milei no. Y si no, en blanco. Milei no, no comparto nada ideológicamente”.

La declaración del cacique correntino no es aislada y está relacionada con los acercamientos del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdes, que participó con Gerardo Morales en el acto con Massa en Salta donde reunió a los gobernadores del Norte Grande el pasado 24 de septiembre en donde anunció la convocatoria a “un gobierno de unidad”.

Esto cayó mal en el entorno de Patricia Bullrich. Como adelantó LPO, la candidata de Juntos le dijo en una charla personal unos días después del acto en Salta: “Te vi riéndote mucho con Massa”.

“Fue un acto institucional”, trató de defenderse Valdés, aunque redobló la apuesta y contó que el ministro amagó con ofrecerle un ministerio al jujeño Gerardo Morales. Bullrich no sale de su malestar con los radicales de Jujuy y Corrientes, y pone también la mira en la UCR cordobesa, donde ambos gobernadores renovaron sus contactos con la tropa del radicalismo mediterráneo.

Como adelantó este medio, Massa analiza ofrecerle el ministerio de Economía a la UCR. La presencia de Gerardo Morales en el acto en Salta sugiere que hay un canal de comunicación con el presidente de la UCR. Cabe recordar que cuando estalló el conflicto en Jujuy, Massa fue el único dirigente del oficialismo que no condenó al gobernador.

El candidato de Unión por la Patria tiene conversaciones avanzadas con las principales figuras del partido centenario pero también con peronistas que están en el PRO como Emilio Monzó, Cristian Ritondo y hasta Horacio Rodríguez Larreta.

Gerardo Morales envió otro guiño a Sergio Massa en medio de la invitación del ministro a conformar un gobierno de unidad nacional y su vice firmó un pronunciamiento junto a las provincias peronistas contra Javier Milei.Carlos Haquim, el vicegobernador de Morales, fue el único opositor de un grupo de 18 vicegobernadores peronistas que presentaron un documento en defensa de la coparticipación y el federalismo, ante la propuesta que impulsa Milei que modifica el sistema actual de distribución de recursos federales.

Carlos Haquim, el vicegobernador de Morales, fue el único opositor de un grupo de 18 vicegobernadores peronistas que presentaron un documento en defensa de la coparticipación y el federalismo, ante la propuesta que impulsa Milei que modifica el sistema actual de distribución de recursos federales

Otro sector de la UCR que no titubeó a la hora de expresar su apoyo a Massa en un eventual balotaje es Evolución Radical de Emiliano Yacobiti. Su bloque también dio quórum para que el oficialismo apruebe la eliminación del impuesto a las ganancias.

Maximiliano Abad, jefe de la UCR bonaerense, sugirió también apoyo aunque evitó decirlo directamente. “Ningún dirigente político comprometido con su gente puede eludir la responsabilidad de los momentos. Voy a tener posición”, esquivó el marplatense.

En este contexto de especulaciones, Juntos lanzó un spot con presencia de todos los gobernadores del espacio para mostrar unidad y alineamiento con la candidatura de Bullrich.

