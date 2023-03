El PJ buscaría consenso para una lista única, y Bordet ESCAPARÍA a una banca del Congreso Nacional en busqueda de fueros.

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print

A pedido de Bordet, Bahl le habría ofrecido a Enrique Cresto encabezar la lista de diputados provinciales, conformando una lista única, y el gobernador como diputado nacional, evitando el DESDOBLAMIENTO.

Otro giro más en la novela del PJ entrerriano que no termina de perfilarse para las próximas elecciones. Ahora la idea que se estaría barajando es acordar una lista única, sin internas, con lo que habrá negociaciones y guerras de poder y de egos. Mientras tanto, Bordet iría a ocultarse en los fueros de diputado nacional.

Como si le faltaran más ingredientes a la ya incómoda situación del peronismo en la provincia de Entre Ríos, hay un cambio de planes que molesta y perjudica a muchos candidatos, y a la militancia la deja absorta por tanto cabildeo. Lo único seguro que hay en esta historia es la intención ya INDISIMULABLE de Gustavo Bordet de ponerse a resguardo de cualquier instancia judicial que se le pueda emprender.

En tiempo de simulaciones y amagues, la oposición aparenta una interna cuando ya saben quién será el candidato, llamativamente confiados en ganar las próximas elecciones. Mientras tanto, Bordet gambetea al peronismo entrerriano y se corta solo rumbo al Congreso de la Nación (por lo que quedaría descartado el desdoblamiento en la provincia), en contra de lo anunciado en imitar lo hecho por sus predecesores, Busti y Urribarri, de encabezar la lista de diputados provinciales. Mas que nada con la intención de tomar distancia y que haya un cierto olvido de su persona y de lo actuado durante su gestión, porque cualquier juez o fiscal “despierto” podría cuestionarlo y llamarlo para que dé explicaciones. Y es prácticamente seguro que no podrá justificar muchos hechos de su gobierno.

Con un partido que está inmovilizado, que solo suma rechazo por tantos años de sucesivas gestiones que han condenado a la provincia a deudas millonarias y a un estancamiento económico que ha sumido en pobreza a miles de personas que habitan un suelo que paradójicamente produce riquezas.

Pero aun asi, Adan Bahl tenía la esperanza de llegar a la gobernación, y como punto intermedio, batallar una interna con el otro dirigente con más nombre en Entre Rios, Enrique Tomás Cresto, intendente de la segunda ciudad más populosa y donde los votos deciden las elecciones provinciales.

Cresto no tiene ninguna intención de dejar de lado su intención de ser Gobernador, por lo que Bahl, si cede, debería aprontarse a esperar ocho años para volver a aspirar a la Casa Gris, porque quien gane ahora, irá por la reelección. Además, Bahl, por haber sido vicegobernador, solo tendría chance de gobernar por un período, según lo que establece la Constitución, por lo que su intentona debe ser ahora o nunca.

Se vienen días de tensión dentro del peronismo donde el gobernador y sus funcionarios están totalmente ajenos a la militancia y enajenados totalmente de la realidad social. Van a negociar posturas que YA tienen definidas y que será difícil que lleguen a ponerse de acuerdo. Según trascendió de gente cercana a Bahl, por pedido de Bordet, el intendente de Paraná sorprendió Enrique Cresto ofreciéndole encabezar la lista de diputados provinciales, pero la respuesta negativa ha sido rotunda, «yo NO me bajo!».

La intención de Cresto es ir a una interna, convencido de que es la única forma de ganarle a Frigerio, pero Bordet y Bahl apuntan a una lista única, consensuada, donde todos los que tienen alguna aspiración a la gobernación se acomoden en la lista de diputados provinciales. Bordet, por su parte, partiría a Buenos Aires, donde seguiría gozando de fueros por ser diputado de la nación (acompañando en una lista al cada vez más firme Daniel Scioli como candidato a presidente por el PJ). Pero ya no tendría el blindaje que le otorga la pauta publicitaria con la que se protege de la prensa, y comenzarían a fluir en los medios información de lo actuado en su gobierno, por lo que, se le haría muy necesaria esa distancia y ya no volver, además, parece no sentirse cómodo en su provincia, ya que es el Gobernador Viajero, que no pierde oportunidad de ir a cualquier parte del mundo en supuestas misiones comerciales, que solo son puestas en escena, vana propaganda, y NINGUN beneficio concreto para la provincia.

Bordet pone a salvo su propia persona (y su fortuna personal), Bahl que ve que se le escapa su momento más propicio, Cresto que no está dispuesto a bajarse, entendiendo que las internas es la única esperanza del Pj para mantener el poder, y los demás aspirantes a gobernador se sentarán cómodos dentro de los primeros diez lugares que el peronismo tiene asegurado en la cámara baja provincial. Este es el panorama actual de un peronismo que tiene a sus dirigentes y funcionarios concentrados UNICAMENTE en sus propios intereses, a la militancia desmovilizada, desmotivada , DECEPCIONADA.

Fuente: El Portal de R. David