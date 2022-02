¿El Pacto de silencio Urribarri-Bordet se rompe?

Son lo mismo: Sergio Urribarri y Gustavo Bordet.

Urribarri lo eligió a Bordet como candidato a Gobernador. Están en el mismo partido político. A las dos elecciones que lo ungieron Gobernador al último, el primero lo acompañó entusiastamente. Conservan el Mismo Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. También les maneja las Finanzas el mismo funcionario: Ballay. También Su mimada Laura stratta a la que hizo primero Diputada Provincial dándole el manejo del Ministerio de Desarrollo Social a través de Carlos Ramos su segundo en el Banquito de los Pobres (2011), luego de su fracasada candidatura a intendente en victoria la impulsó como Ministra de Desarrrollo Social (2015).Para terminar siendo la Vicegobernadora de Bordet (2019).Conservan, a su vez idénticos funcionarios, además, en Comunicación. Ambos son compañeros de militancia y utilizaron de operador principal en la legislatura, al coterráneo Angel Giano, el Rey de los Contratos y, seguramente, comparten varios beneficios de los contratos del mismo. Los dos apoyaron la candidatura de Gisela Schumacher al Superior Tribunal de Justicia.

Otra semejanza es que también tienen sus segundas líneas muy próximos a ellos mismos en la megacausa de los Contratos Truchos, seriamente comprometidos.

La única diferencia son dos letras: uno las tiene, es “ex” y el otro no. Uno conserva,, o parece o creen los demás que conserva, el poder y el otro aparentemente lo perdió, y está en desgracia.

El pato está sentado en el banquillo de los acusados ahora por causas de corrupción y si los paralelismos siguen, como el destino se encapricha en unirlos, no es muy difícil deducir que el otro también lo estará en el futuro.

¿Si uno es corrupto, con prácticamente la misma estructura del Estado, el otro podría no serlo, es heidi?

Hombre prevenido vale por dos. Pero, por si las moscas, si se juega la carta de la traición que está dentro del mazo, empezó a prender despacito el ventilador, en primera porque es verano. Por ahora lo puso apuntando para otro lado. Pero prestemos atención. Dio un mensaje aleccionador directo a los de abajo, que lo tienen que leer: siempre que uno esté perdiendo o tenga riesgo de perder, hay que hablar.

Dijo textual «Algunos me adjudican -la salida de Chiara Díaz- a mí y a mi entorno. Era presidente de la Cámara. Y antes de dar el mínimo paso hicimos, porque fuimos varios los legisladores, las consultas pertinentes. Todas fueron en el mismo sentido. Recién entonces comenzó el proceso en la Legislatura”.

«Pocas horas antes de votarse en la Cámara, una de las actuales ministras del Poder Ejecutivo, entonces legisladora con un rol importante en el proceso, me pidió una audiencia. Y textualmente me expresó que quería que hable con el Gobernador Bordet porque quería ocupar el lugar que dejará vacante” de Chiara Díaz, reveló. «Le hice la consulta al Gobernador -prosiguió- Y la respuesta la saben todos”. A buen entendedor pocas palabras. El no tuvo nada que ver, la ola vino de RoRo.

Denunció persecución de “sectores de la política y de la Justicia”. Dijo «Entre Ríos no fue ajena a la mesa judicial del macrismo que se investiga en el ámbito judicial. ‘Yo fui blanco de esa operatoria’ Que una compleja organización, busca instalar una condena social”.

Lo denunciaron “conocidos dirigentes políticos de espacios opositores que motorizaron presentaciones a partir de publicaciones realizadas por un periodista obsesionado conmigo y devenido también, desde hace algunos años, en jugador político con claros intereses», sumado el accionar de fiscales que actuaron “con total discrecionalidad y direccionamiento al calor de una coyuntura política y no respetaron normas, y jueces de garantía que no han cumplido su función y se han lavado literalmente las manos”.

¿No denunció Urribarri tibiamente por ahora el Pacto Rogelio Frigerio- Gustavo Bordet? Cualquiera sabe que Rogelio mandó en la campaña expresamente a “no hablar mal de Gustavo”.

Pero ¿qué dijo Sergio de Rogelio?: Lo llamó a Frigerio, «el señor del espionaje ilegal y del teléfono encriptado que operó y opera agazapado desde el tiempo en que era ministro. Su plan A es seguir haciendo política en Capital Federal, donde tiene domicilio. Su plan B es la provincia. Para un forastero como él, la única forma de generar condiciones favorables para competir era sacando del juego a referentes políticos de la provincia. Y no solo del peronismo. Yo era, soy y seré uno de los principales obstáculos”.

Le preguntamos a Urribarri: ¿Bordet su socio político, gasta millones de publicidad en periodistas que “operan” junto con Frigerio y los Fiscales para que tenga no solo una condena social sino también real ? ¿Quién lo ayuda con la pauta oficial a esos periodistas que no nombró?.

A lo mejor a esas respuestas se las guarda para cuando se conozca la resolución del juicio.

Fuente P.de R.David