El MiradorTEC recibió el Premio Perfil 2026 por favorecer la economía del conocimiento en Entre Ríos

Caompartir la informacion

Por contribuir en la creación de condiciones que fortalecen la industria de la economía del conocimiento en Entre Ríos, el MiradorTEC recibió el Premio Perfil 2026 en la categoría Aporte del Sector Público.

Los Premios Perfil son un reconocimiento anual que otorga la prestigiosa editorial, a distintos proyectos del ámbito de la cultura, la ciencia, el deporte, la economía y la vida pública de nuestro país, y este lunes fue la ceremonia de entrega de la XVI Edición de los Premios Perfil en el emblemático Edificio La Prensa de la Ciudad de Buenos Aires.

En menos de un año desde su creación, MiradorTEC formó un ecosistema de más de 35 empresas de servicios y tecnología, cinco universidades, 22 proyectos de I+D, más de 40 entidades de ciencia y tecnológica y asociaciones productivas de todo el país, entre otros actores de la economía del conocimiento. En ese tiempo, el ecosistema MiradorTEC fue el principal protagonista del 10 por ciento de crecimiento de las exportaciones de la industria de la economía del conocimiento de la provincia de Entre Ríos.



Al respecto, el director General de MiradorTEC, Carlos Pallotti, dijo: “Estamos muy contentos de recibir el Premio Perfil porque estamos cambiando la manera de entender el rol del sector público como actor clave para crear futuro. Esto se explica porque el parque tecnológico donde se desarrolla el ecosistema, se realizó sin asignar fondos públicos del presupuesto público y es autosostenible al financiarse con sus propios recursos” explicó.



Remarcó luego que “fue el propio gobernador de la provincia Rogelio Frigerio quien decidió expresamente convertir un edificio destinado inicialmente a albergar oficinas públicas en un centro tecnológico de vanguardia. Esa firme decisión es la que marcó el camino para que hoy MiradorTEC sea un espacio que genere empleo genuino, forme talentos y esté creando una nueva matriz productiva para Entre Ríos. Esta visión es una referencia para otras ciudades argentinas y de América Latina que ven en nuestro ecosistema un modelo de creación de innovación para replicar”, sostuvo Pallotti al recibir el premio.



El jurado de los XVI Premios Perfil estuvo integrado por 10 referentes de la cultura, la ciencia y la economía: Agustín Salvia, Daniel Grinbank, Carlos Melconian, Isela Constantini, Juliana Cassataro, José Natanson, Mauricio Kartun, Angela Lerena, Dolores Reyes y Gustavo Béliz.



Las otras categorías distinciones fueron para las disciplinas de de esta XVI edición abarcan diferentes áreas: Mejor Aporte en Literatura, Mejor Aporte en Deportes, Mejor Aporte en Ciencia, Mejor Aporte en Ensayo, Mejor Aporte del Sector Público, Mejor Aporte en Actuación, Mejor Aporte en Música, Mejor Aporte en Economía, Mejor Aporte de la Sociedad Civil, Mejor Aporte del Sector Privado.