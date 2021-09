El mensaje del funcionario apuntado por Cristina Kirchner

Uno de los problemas que surgen con Biondi, tal como ya lo había manifestado Sergio Berni en el pasado, tiene que ver con los off the record que ese funcionario teledirigido contra alguien en particular. Cristina volvió acerca de esa visión de Biondi a quien culpó por desinformar en “operaciones de prensa” tal como la que afirmaba que ella proponía a Eduardo ‘Wado’ De Pedro en lugar de Santiago Cafiero, en la jefatura de Gabinete.

También le adjudicaron a Biondi la filtración de que Fernández le había aceptado la renuncia a de Pedro, lo que fue desmentido luego por Vilma Ibarra.

En su texto, Cristina sostuvo que no iba “a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político: Alberto Fernández quería que el Dr. Eduardo De Pedro fuera su Jefe de Gabinete y fui yo la que no estuvo de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo”

Y agregó: “A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan… el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio”.