El Gobierno de Entre Rios, en plena retirada, gasta millones en vehículos

No alcanzó con la deuda en dólares que nos dejan a los entrerrianos. Bordet nunca explicó donde están los 500 millones de dólares, volvió a pedir 38 millones más, y sigue la fiesta de los millones autorizando a los organismos a comprar vehículos.

Ha sido imparable la voracidad de los funcionarios para adquirir en automóviles 0km. A pesar de la crisis qua atraviesa a los entrerrianos, no han dejado de mantener y ampliar sus flotas de vehículos para sí y para sus entornos.

Bahillo antes de dejar el ministerio para irse a Nación, en plena protesta por mejoras en las condiciones laborales en el ministerio de Producción, adquirió un 0km. La vicegobernadora Stratta en plena emergencia por el covid compró un 0km, y luego en pleno escándalo por los subsidios truchos, adquirió uno más. El Ministerio de Gobierno, la Escribanía Mayor de Gobierno, el Consejo de Educación con escuelas apuntaladas, compraron autos 0km. Richard en Planeamiento, no se quedó atrás y pidió un sedàn. Vivas, en el IAFAS, luego del festejo de cumpleaños de su pareja con Cristiàn Castro como atracción, vino al organismo y mandó a comprar DOS autos.

Nadie se ha privado de movilizarse y dar movilidad a sus allegados con fondos estatales, mientras los empleados, que cada vez tienenmenos poder adquisitivo, son amenazados por los posibles recortes de las horas extras, las escuelas no reciben las partidas para la comida ni para elementos de higiene, los docentes haciendo dedo en las rutas para llegar a las escuelas, los establecimientos con filtraciones en los techos, pero los funcionarios no se movilizan si no es en un 0km.

Ahora, desde el Copnaf no quieren quedarse atrás y antes que termine la gestión quieren tener los suyos y resolvieron comprar DOS vehículos.

Los niños deambulan por las calles sin ningún tipo de atención, familias enteras que sufren los abusos de los menores sin tener atención estatal, funcionarios denunciados por abusos, denuncias de abandono de menores por parte del estado, pero antes de la retirada se dispones de más de 10 millones para adquirir vehículos.

Como viviendo otra realidad, los funcionarios, lejos de ocuparse de la cruda realidad de los niños y las familias, solo se ocupan de su confort, están muy ocupados en la compra de autos nuevos para ir a ver como quienes deben atender viven en la miseria.

