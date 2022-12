El fútbol esta de luto: murió Pelé a los 82 años

El máximo ídolo brasileño falleció luego de estar un mes internado por cáncer de colon. Su hija lo comunicó a través de sus redes sociales.

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, murió a los 82 años. El exfutbolista brasileño pasó sus últimos días en el hospital Albert Einstein, de la ciudad de San Pablo, tras ser internado por cáncer de colon

El brasileño estaba hospitalizado desde el 29 de noviembre, estos últimos días su estado de salud se había agravado. Es por eso que su familia había decidido que pasara Navidad en el hospital. Pelé, que padecía un cáncer de colon, había sufrido una progresión de la enfermedad estos últimos días, además de disfunción renal y cardíaca.

Su hija Kely Nascimento confirmó la muerte del ídolo mundial con un posteo en su cuenta de Instagram. ”Todo lo que somos es gracias a vos. Te amamos infinatemente. Descansa en paz”, escribió junto a una foto en la que se ven las manos de los familiares tomando las de “O Rei”.

LA HISTORIA FUTBOLÍSTICA DE PELÉ

Pelé nació en Três Corações, en Minas Gerais, el 23 de octubre de 1940. Creció en una familia humilde y trabajó de niño como limpia botas. Rechazado por varios clubes, luego de jugar en equipos menores pasó al Santos de San Paulo.

Debutó como futbolista profesional en Santos el 7 de septiembre de 1956, con apenas 15 años. Sus grandes actuaciones lo llevaron rápidamente a la Selección de Brasil, con la que conquistó tres Copas del Mundo: Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.

En la sexta edición del Mundial de futbol en Suecia, Pelé debuto con la selección y se consagró campeón del mundo con tan solo 17 años. Terminó el Mundial con seis goles y marco dos tantos en la final que llevaron a que Brasil levante la copa por primera vez en la historia.

Pelé es alzado por sus compañeros de equipo en el estadio Azteca, luego de conquistar la Copa del Mundo en 1970. Foto: LVI.

En el “Peixe” se lo apodaba como “La Perla Negra” por sus habilidades extraordinarias. El astro brasileño vistió la camiseta del Santos hasta 1975, cuando sorprendió al fichar con New York Cosmos de Estados Unidos. El astro cobró 4,5 millones de dólares por llegar al Cosmos y tuvo su debut el 15 de junio de 1975.

Pelé fue una verdadera máquina de hacer goles. En total, hizo más de 1.000. En encuentros oficiales anotó 760 y en amistosos, 522. Y todavía tiene el récord de máximo goleador histórico de la Selección de Brasil, con 77 tantos (10 más que Neymar).

LOS CLUBES EN LOS QUE JUGÓ PELÉ

A lo largo de sus 23 años de carrera futbolística, Pelé solo jugó en dos clubes: Santos (1956-1975) y New York Cosmos (1975-1977). “Siempre me preguntan por qué nunca jugué en Europa. Me sentía bien en Brasil y el Santos era el equipo de mi vida”, develó hace años en una entrevista al diario Telegraph.

