El dólar cerró a $1.515 y subieron acciones y bonos antes de las elecciones

El dólar oficial subió 10 pesos en las pizarras del Banco Nación en la última rueda antes de los comicios. Por su parte, a solo dos días de las legislativas, los activos en Wall Street operaron en positivo.

El dólar oficial operó con una leve alza y cerró a $1.515 en las pantallas del Banco Nación. Por su parte, el tipo de cambio mayorista comenzó el viernes a $1.488.

El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó el jueves que estaba “más que cómodo con un dólar en $1.500” y negó que se aplicaran cambios en el esquema de bandas de flotación. El techo de la banda cambiaria se ubica actualmente en $1.492,55.

Los papeles argentinos en la bolsa de Nueva York se ubicaban por encima del 4%. Los ADRs que mostraban números en verde son encabezados por Telecom con un 4,7% y Edenor con un 4,3%. En menor medida, YPF y Central Puerto aumentan un 2,6% y un 2,4%, respectivamente.

El riesgo país se mantiene en 1.081 puntos básicos, lo que representó un aumento del 70,2% en lo que iba del año.

Los operadores de mercados proyectan un escenario de cautela ante las elecciones. Coincidieron en que se espera un clima político más distendido que podría recuperar la demanda de dinero de los agentes económicos.