El desprecio y desinterés por uno de los vectores de desarrollo

Hace más de un mes reflejamos la preocupación de los operadores turísticos por la falta de conducción en el área y el desconocimiento consiente o inconsciente del gobernador Bordet por no asumir la responsabilidad de gobierno. El actual Secretario de Turismo, de la provincia, Gastón Irazusta, ya no iba a trabajar.

En las puertas de otro fin de semana largo, en este caso por Semana Santa, el área Turismo en Entre Ríos sigue a la deriva.

Hace más de un mes desde este Portal reflejamos la preocupación de los operadores turísticos por la falta de conducción en el área. El Secretario de Turismo, Gastón Irazusta, ya no iba a trabajar. Las reuniones para interiorizarse de las medidas y los programas para incentivo del turismo ya eran atendidas directamente por el Ministro de Producción, Juan José Bahillo, de quien depende el organismo que se encarga de incentivar una actividad que viene siendo golpeada de hace mucho tiempo: el turismo.

Los empresarios turísticos ya denunciaban como «un secreto a voces que Irazusta no volvería al cargo», a la vez que trascendió que, al no encontrar afuera a nadie interesado en liderar el destino turístico de Entre Ríos, ocuparía el lugar vacante algún funcionario de carrera, con el cual transitar tranquilo los dos años que le quedan al frente del ministerio, tal como reclamaban los empresarios.

Actualmente, el gobierno entrerriano hace alarde del alto porcentaje de reservas (siempre lo hizo aunque no había turistas) a pesar de que no hay Secretario de Turismo y no había desde principio de año, tal como reflejamos hace tiempo.

¿Irazusta, conducía el turismo provincial o estaba becado como Secretario? Ya que el Gobierno anuncia que sigue siendo exitoso el turismo provincial sin Secretario. Algunos mentideros se animaban a comentar que solo estaba para manejar campaña política de algún gualeguaychuense.