El comentario de Elon Musk sobre Javier Milei: “Sería un gran cambio”

El dueño de Space X sorprendió al demostrar su apoyo al candidato a presidente de La Libertad Avanza

El periodista estadounidense Tucker Carlson viajó a Argentina para entrevistar al candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, y compartió en su cuenta de X –antes Twitter– una foto de ellos dos juntos. El dueño de dicha red social realizó un comentario que sorprendió a los usuarios.

“Javier Milei en Buenos Aires. Enemigo del Washington Post y probablemente el próximo presidente de Argentina”, fueron las palabras del periodista.

Elon Musk primero le puso “me gusta” a publicación y luego dejó un mensaje que se viralizó en su medio.

Javier Milei in Buenos Aires. Enemy of the Washington Post and probably the next president of Argentina. pic.twitter.com/JUXGOpYLzw — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 8, 2023

“Would be quite a change (Sería un gran cambio)”, escribió Musk en respuesta al libertario. Milei recogió halago y le respondió a los dos: “You both are more than welcome to come to Argentina next year if we succeed!” (¡Ambos son más que bienvenidos a venir a Argentina el próximo año si tenemos éxito!).

