El clip de Viviana Canosa en A24: la libertad de expresión en Viviana con vos

En una nota con Infobae, el presidente del Grupo América, Daniel Vila, expresó que la ausencia de la periodista en su programa fue una decisión de ella. «En ningún momento el canal A24 le dijo a Canosa que se tenía que retirar o que le levantaba el programa. La decisión de que el programa de Canosa no esté al aire es de Canosa. Y la única decisión que tomé de manera personal fue la de evitar que se difundieran escraches a políticos, funcionarios y dirigentes sociales», sostuvo.

El directivo destacó el espiritu de pluralidad que identifica a A24. «Lo que hice fue ejercer mi rol como responsable de la línea editorial del Grupo América , y en este caso puntual de A24, señalé tanto para el programa de Canosa como para el resto de los programas periodísticos, que no iba a autorizar la emisión de una serie de escraches caseros hechos a políticos, funcionarios y dirigentes sociales porque alientan a la violencia social. Nadie puede decir que el canal América y A24 no son plurales, aquí hablan y opinan todos”, remarcó.

Por último, Daniel Vila manifestó su deseo de poder contar con la participación de Canosa en la grilla de la señal de noticias. «La verdad es que estoy sorprendido, porque una cosa es no querer hacer el programa, decisión que por supuesto no comparto, y me parece mal; y otra cosa es querer rescindir un contrato que la vincula con el medio. No sé ella que irá a hacer, de parte nuestra no existe ninguna objeción para que vuelva. No nos pareció bien lo que hizo el viernes, porque no se deja un programa que está al aire, pero ella tiene una obligación contractual que la liga con el canal, así que si el lunes va, será bienvenida», concluyó.