El campo entrerriano de Blaquier, entre la historia de haber pertenecido a Urquiza y el sistema pionero de terrazas

El empresario agropecuario Andrés Blaquier, asesinado el sábado por la tarde de un disparo en el pecho, cuando le robaron la moto en la que andaba sobre el kilómetro 50 de la Panamericana, integraba una de las familias más ricas del país, propietario del ingeniero azucarero Ledesma, en Jujuy, pero también con intereses en Entre Ríos.

Centella

El grupo “La Biznaga”, que el empresario gerenciaba, volcado al negocio agropecuario, es poseedor de tres campos en la provincia de Buenos Aires, y uno en Entre Ríos. En total, controla 52 mil hectáreas.

La fracción más importante se compró en 1989 y está en Entre Ríos. Centella es uno de los cuatro campos que forman parte de “La Biznaga”, la pata agropecuaria del grupo azucarero Ledesma, aunque representa más de la mitad de la superficie total que maneja esa firma. Son 26.000 hectáreas (ubicado en el Departamento Gualeguaychú, cuya entrada está a la altura del kilómetro 91 de la Ruta Nacional 14), equivalentes al espacio que ocupa la ciudad de Buenos Aires, desde La Boca a Núñez pasando por Liniers. Las tierras de la Centella originalmente pertenecían a la familia de Justo José de Urquiza.

Sistema pionero en la provincia

Una nota del sitio especializado AgrofyNews contó: “El sistema de terrazas de Centella fue una obra pionera en una provincia donde la agricultura ha crecido tanto que ya ocupa 1,5 millones de hectáreas. Para cubrir estas 20.000 hectáreas, Ledesma recurrió primero a los estudios de suelos del INTA, realizó una exhaustiva toponimia de su terreno y luego construyó 240 kilómetros de caminos y 1.500 kilómetros lineales de terraza, que debe ir reparando paulatinamente cada 5 o 6 años. El modelo fue copiado por otros grandes empresarios de la zona, y ya hay terrazas cubriendo un total de 250 mil hectáreas productivas. Es mucho, pero también es apenas una sexta parte del total. Hay cinco de cada seis fracciones que siguen sufriendo una erosión de forma desalmada”.

Andrés Blaquier – Gerente General de la BiznagaY agregó: “A pocos kilómetros de Centella, hacia el este, se ubica el río Uruguay, y cruzando sus aguas aparece un país cuya agricultura enfrenta problemas muy semejantes a los que acontecen en Entre Ríos: en Uruguay también existen oscilaciones agudas en un terreno arcilloso, que convierten la agricultura en una invitación generosa a la erosión hídrica”.

El diputado nacional por Entre Ríos Gustavo Hein (Juntos por el Cambio) recordó a Blaquier como “un productor agropecuario que desarrolló gran parte de sus actividades económicas en la provincia de Entre Ríos”.

“Personalmente lo conocí y me ayudó a tomar buenas decisiones en la actividad privada a la que me he dedicado toda la vida. También aprovechaba cada una de esas oportunidades para compartir su mirada sobre el país y la necesidad de impulsar la producción y el desarrollo de los sectores económicos más pujantes de la Argentina”, apuntó.

Foto de ilustración:Agrofy News, en artículo firmado por Matías Longoni.Fuente: Entre Ríos Ahora.

Me gusta: Me gusta Cargando...