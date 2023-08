El BID aportará US$650 millones para modernizar Salto Grande

Sergio Massa anunció desde Estados Unidos financiamiento adicional del Banco Mundial y el BID. Parte de lo acordado será para la represa de Salto Grande.

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció este martes por la tarde desde Washington que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgarán un financiamiento adicional al país por un total de US$1.300 millones. Parte de ese monto será destinado a la represa de Salto Grande.

En una rueda de prensa, Massa explicó que el Banco Mundial financiará un programa de seguridad alimentaria por US$ 450 millones y otro de financiamiento de comercio exterior para pymes por US$ 200 millones. En tanto, el BID aportará US$ 650 millones para la modernización de la represa de Salto Grande, en Entre Ríos.

Los 450 millones serán destinados a la Tarjeta Alimentaria y a la Asignación Universal por Hijo y “refuerzan el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social”, afirmó el ministro. Los 200 millones serán para “prefinanciamiento para las Pymes de exportaciones e importaciones, con el objetivo de garantizarles el acceso al crédito en el caso de las importaciones y a la posibilidad de liquidar divisas rápido en el caso de las exportaciones”.

“Con el BID acabamos de terminar con la firma de contratos que tienen, por un lado, una obra que es fundamental para la Argentina, que es un puente que une la provincia de Corrientes con la provincia de Chaco; una segunda obra muy importante que además tiene características binacionales, que es la de Salto Grande”, continuó.

La obra en Salto Grande será para ampliar su capacidad instalada, pero además permitirá “mejorar en términos de huella de carbono y de aptitud ambiental la represa”.

En Paraná

El ministro de Economía de la Nación y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, confirmó su presencia para el acto por el Día Nacional de la Industria que, por primera vez, se realizará en la provincia. El evento organizado por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) junto a la Unión Industrial Argentina (UIA) se hará el 1° de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con la particularidad de que coincide con la celebración de los 20 Años de la UIER.

