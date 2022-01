EL ACUERDO CON EL F.M.I.

Después de tantas idas y vueltas, finalmente se anunció la concreción de un acuerdo con el organismo internacional que evitaría el tan temido “DEFAULT”, y adelantado por los medios especializados, finalmente anunciado por el propio presidente Fernández. Hay que tener en cuenta que además del lógico desconocimiento de la inmensa mayoría de la sociedad argentina, salvo los entendidos en el tema, por el mismo como así también por las consecuencias que acarrearía para nosotros en todos los aspectos pero muy especialmente en lo económico.

La información oficial da cuenta que los técnicos del FMI y las autoridades nacionales llegaron a un entendimiento. No se conoce la “letra chica” del acuerdo y esto es un impedimento para el tratamiento legislativo, ya que debe tener respaldo parlamentario el acuerdo que en principio, le brindo tranquilidad a los gobernantes argentinos, pero no tanto a los sectores de la oposición que adelantan que la Vicepresidente Cristina, debe expedirse al respecto, y todavía no ha abierto la boca para decir nada.

Aumenta las sospechas al respecto de lo que es público y notorio, hay una abierta grieta dentro del mismo oficialismo. Algunos aspectos del acuerdo trascendieron y como se sospechaba, las exigencias del organismo internacional van en torno al achicamiento fiscal, la baja de la inflación y la drástica reducción de la emisión monetaria, que constituyen los principales aspectos a corregir que exigen las autoridades del Fondo.

Con respecto a las exigencias del FMI, incluyen el monitoreo de las cuentas públicas, lo que da lugar a que desde los sectores más radicalizados del gobierno planteen la pérdida de soberanía y es probable que algo de cierto en ello haya. Pero, entiendo que se debe tener en cuenta que estamos inmersos en un sistema, el capitalista, absolutamente injusto y que son ellos quienes imponen las Reglas de Juego.

Abajo, bien abajo, los más sumergidos de la sociedad argentina ya tenemos una vasta experiencia en el tema. Es más, con acuerdo o sin acuerdo siempre el sacrificio lo tiene que hacer el pueblo y muy especialmente lo que queda del “pueblo trabajador”.

Pero, qué hay de quienes tienen la mayor responsabilidad en esta situación de crisis que estamos viviendo y que no es ajena a los argentinos, especialmente los que no cuentan con los recursos como para “campear” la crisis. Los que tienen que hacer “malabares” todos los días para comer, atenderse la salud, mandar a los chicos a la escuela, etc, etc,. Los de “arriba” tienen “espaldas”, para sobrellevar lo que sea. Ahora, quienes pensamos que tenemos las condiciones para salir de esta y cualquier crisis, sabemos que hay muchas responsabilidades de quienes gobiernan pero también de los sectores más encumbrados de la sociedad argentina.

Desde la experiencia adquirida en mi profesión, pero muy especialmente basado en la vieja estrofa del Martin Fierro “El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo” creemos, yo creo, que al tener la suerte de vivir en un país inmensamente grande y rico, la situación actual amerita una suerte de acuerdo parecido al pacto español de “La Moncloa”, pero a la argentina, donde todos o al menos muchos sabemos dónde está el centro de la situación y no caben dudas que se deberán hacer sacrificios que serán dolorosos, especialmente para los más desposeídos.

Pero, como será el “Ajuste Fiscal” exigido por los acreedores..? Los dirigentes y funcionarios políticos estarán a la altura de las circunstancias exigibles..? Suprimirán sus dietas y privilegios que son enormes en comparación con lo que gana la media de los argentinos.? Harán un gesto patriota y de grandeza.? Pero no deben ser solo ellos..!!! Que harán los jueces, fiscales y demás integrantes del Poder Judicial.? Recuerden, por ejemplo, a Castrillón en nuestra provincia que después de un escándalo en su ciudad natal fue un jubilado exprés en una semana, con una jubilación de 6 millones de precios.

Harán un gesto de grandeza y a mor a la patria que tantos privilegios les ha brindado.? Pero, no deben ser solo esos sectores y en tal sentido cabe preguntarse que harán los integrantes de la burguesía nacional, verdaderos dueños del poder. ¿ Achicaran la Tasa de Rentabilidad de sus empresas.? Los gremialistas, dejaran de lado sus “deberes” de modernos empresarios para volver a ser verdaderos dirigentes gremiales que solo concurrían al gremio una vez que culminaban sus tareas en las respectivas empresas como Agustín Tosco o Atilio López u otros grandes dirigentes que enaltecieron la tarea del gremialismo.? Muchos son los ejemplos que deberán dar quienes tienen poder de decisión en el país, empezando por los gobernantes, pero la sociedad en su conjunto no debe ser ajena a este recambio que debemos ejecutar y exigir que se cumpla, si es que realmente queremos salir de la injusta situación en que nos hallamos sumergidos.

Si nos ponemos la” pilas” podremos aspirar a salir de la situación y no deberemos vivir pendiente de los recursos usureros que nos cedan cada tanto los financistas de turno, pero necesitamos aspirar a un cambio estratégico que nos lleve a depender de nosotros mismos, de nuestra capacidad, viviendo con honestidad y erradicando definitivamente la “Viveza Criolla”, verdadera institución que tanto daño nos ha hecho y recién entonces podemos aspirar a recuperar la “Cultura del Trabajo”, que nos supieron inculcar nuestros mayores, de la mano del legado de nuestros próceres que querían otro tipo de país, otro tipo de sociedad que sea digna de ser vivida por todos, en paz, en desarrollo para la felicidad que todos los argentinos nos merecemos.

