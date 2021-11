El accidente de una uruguaya en Entre Ríos reaviva el reclamo para que reabran todos los puentes

La noticia del accidente sufrido por Laura Juan, exdirectora de Cultura de la intendencia de Paysandú y actual vocera del Grupo de Familias Binacionales, tuvo eco en todo el vecino país y la región, al ponerse de manifiesto la angustia que llevaba acarreando hacía dos años por no poder ver a su familia que reside en Concepción del Uruguay.

Ya dada de alta, aunque con muchos dolores por el impacto, Juan se recupera junto a su hija y nietos en Argentina después de haber caído siete metros de un puente cuando transitaba por la ruta 14.

En tanto, integrantes del Grupo Puente, que también reclaman por la reapertura del puente Colón – Paysandú, dieron a conocer un comunicado en el que dejan traslucir que lo ocurrido los hace “explotar de bronca, impotencia e indignación”.

“Todos sabemos ya lo ocurrido con el accidente a Laura Juan. Su familia y amigos más cercanos relataron a la prensa y a toda la ciudad lo que pasó. En las manifestaciones, varios habíamos hablado con ella personalmente o por teléfono y sabíamos muy bien la desesperación y la angustia que la envolvía por no poder estar cerca de las personas que más ama. Esa historia se repite en la gran mayoría de las personas que están sufriendo esta situación. Escuchamos a nuestros compañeros decir frases como ‘estoy esperando unos días más a ver si abren el puente porque no me animo a manejar hasta Salto’, o ‘tengo libreta pero nunca maneje en ruta’, o bien ‘si no abren el puente me voy a tener que mandar a dar toda la vuelta’…”, indican. Constantemente “vemos las gigantescas consecuencias de estas medidas ‘sanitarias’ que llevan a las familias al borde de la desesperación y desencadenan hechos como los de ayer (por el miércoles).

