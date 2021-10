EJEMPLAR:Una despedida inédita de los líderes de la Unión Europea a Angela Merkel

En la despedida, antes de que los líderes de los 27 países de la Unión Europea pusieran manos a la obra, fue proyectado un video de dos minutos que recopiló los aspectos más destacados de la reunión y le obsequiaron un regalo de despedida que representa el edificio Europa donde se celebran las cumbres.

La canciller alemana Angela Merkel fue ovacionada mientras bajaba las escaleras del Palacio Egmont en Bruselas luego de participar en su última cumbre, la 107, y ser elogiada como la “brújula” de Europa.

Después de 16 años como canciller alemana, le tocó participar en 107 cumbres del Consejo Europeo (EUCO), algunas de emergencia y otras virtuales. Con 67 años cumplidos, compartió esos grandes eventos con cuatro presidentes franceses, cinco primeros ministros británicos y ocho primeros ministros italianos a lo largo de los años, navegando por la crisis financiera de 2007-2008, el aumento repentino de la migración en 2015-16, el Brexit y la reciente recesión pandémica.

En un discurso, el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, que preside las cumbres de la UE, la describió como “un monumento” y dijo que las reuniones de líderes sin ella serían como Roma sin el Vaticano o París sin la Torre Eiffel.

Varios líderes aprovecharon la oportunidad el viernes para decir cuánto extrañarían a la líder de la economía más grande de Europa, en particular por sus habilidades de diplomacia que enfriaron los ánimos y dieron paso a compromisos sobre temas espinosos.

En esta semana de despedida, por ejemplo, promovía el diálogo con Polonia, en lugar de la confrontación y las grandes batallas legales. La opinión de Alemania, en este caso, es que puede intentar la vía judicial, o retener el efectivo de la UE, pero que el problema, en última instancia, es político. Por lo que también lo es la solución.

Después de todo, el Partido Ley y Justicia (PiS) está en el poder y las próximas elecciones polacas no son hasta 2023. La disputa polaca por el estado de derecho con la UE es un excelente ejemplo en el que algunos se apoyan para sentenciar que ese enfoque simplemente no funcionó. El federalista europeo y ex eurodiputado británico Andrew Duff dijo que, en realidad, se sentía “triste” por Angela Markel. “Ella dio prioridad a la unidad de la UE sobre la reforma, y ​​deja a la Unión más desunida que nunca, con un hombre al agua”, subrayó. Por supuesto, es una referencia al Brexit. La salida del Reino Unido de la UE, sostuvo Merkel en el Palacio Egmont, la había “entristecido profundamente”.

Representa una figura firme e inquebrantable que significó ese faro de luz que mantuvo los bloques de construcción de la UE en su lugar, incluso en los momentos más difíciles. “La señora Merkel era una especie de máquina del compromiso”, dijo a periodistas el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, al entrar en las conversaciones del viernes. “Muy a menudo, cuando simplemente estábamos atascados, Angela decía ‘tirar, tirar, tirar’ y luego ‘virar, virar, virar’, y luego nos las arreglamos para cumplir con esa ambición a pesar de todo”, narró.

Se había vuelto impopular en los países de la costa mediterránea por la política de austeridad que derivó en la crisis de la zona euro y muchas personas no estuvieron de acuerdo con su política de fronteras abiertas para los solicitantes de asilo en 2015. Sin embargo, la presidenta lituana, Gitanas Nauseda, recordó que fue gracias a su intervención el año pasado que los estados miembros de la UE lograron dejar de lado las diferencias y acordar un plan de deuda común para amortiguar el golpe de la pandemia de coronavirus.

En la siguiente jornada, venía de almorzar con el rey Felipe y más tarde iría a un concierto con las obras de Mozart y Beethoven organizado en su homenaje. En diciembre, en el próximo Consejo Europeo de Bruselas, comenzarán a aprender cómo las cosas podrían ser diferentes sin la presencia de esta “gran europea”.

