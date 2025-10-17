Donald Trump: “Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos”

En un encuentro con medios de comunicación, reporteros le preguntaron al mandatario estadounidense sobre los supuestos ofrecimientos del régimen para detener la presión que le están ejerciendo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este viernes a las versiones sobre ofrecimientos que desde el régimen venezolano y el mismo Nicolás Maduro habrían hecho a Estados Unidos en medio de la presión ejercida por Washington.

“Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? porque sabe que no se puede joder con los Estados Unidos”, fue la contundente respuesta del presidente Trump a un reportero que le consultó sobre el tema y un reciente mensaje en inglés que le envió Maduro.

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

El periodista se refería a un pronunciamiento de Maduro este jueves en el que se refirió a la autorización de Trump a la CIA para operar dentro de Venezuela, calificándola de un “golpe de estado”, y en el que intentó reaccionar en inglés: “Listen to me, not war, just peace, the people of the United States, de parte de the people Bolivarian Republic”.

Por otro lado, el presidente Trump también informó este viernes que un reciente ataque apuntó a un submarino que transportaba drogas, como parte de una campaña intensificada contra el narcotráfico en el Caribe y frente a Venezuela.

“Atacamos un submarino. Era un submarino narcotraficante, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga, para que lo entiendan. No se trataba de un grupo de personas inocentes“, dijo el mandatario.

No obstante, Trump y el secretario de Estado Marco Rubio declinaron confirmar un informe de Reuters según el cual el ataque dejó dos supervivientes que se encuentran actualmente bajo custodia estadounidense.