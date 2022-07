Dólar hoy. El blue no encuentra techo y llega a $338

El tipo de cambio paralelo avanza $21 en el arranque de una nueva jornada y los financieros más de $24; la brecha supera el 150%

Otro día de furia para los dólares libres. Luego de haberse despertado en junio del largo letargo en el que permaneció gran parte del año, en el último mes y medio los tipos de cambio libre se dispararon. Hoy no es la excepción, ya que el tipo de cambio paralelo avanza nuevamente con fuerza y marca un nuevo máximo nominal histórico, mientras que los financieros pegan un salto de más de $24 en un día. En los primeras horas del día, los arbolitos de la calle Florida ofrecían billetes estadounidenses a $338, una suba diaria de $21 (+6,6%). Analizando el recorrido completo de la semana, hasta el momento escaló $47 (+16,1%). Si bien el lunes retrocedió dos pesos, la pausa duró poco: el martes avanzó $10 y el miércoles, $16. LA MAÑANA FRENÉTICA DE BATAKIS: ESTÁ REUNIDA CON EL EQUIPO ECONÓMICO, DEFINE NUEVAS MEDIDAS Y VA A LA ROSADA Si se observa el mes de julio, el blue saltó $99 (+41,4%). Desde el 7 de junio, antes de que estalle la crisis de deuda en pesos y el dólar informal se vendía a $206, son $132 (+64%). “Esta es la segunda mayor suba del informal en un mes desde 2010, siendo sólo superada por el salto de 65,3% en mayo 2020, que fue derivado del recalentamiento de la emisión monetaria por la pandemia”, resaltaron desde Portfolio Personal de Inversiones. Lo mismo se replica en el tipo de cambio MEP. Esta cotización, que surge de la compra-venta de bonos y le permite a los argentinos dolarizarse de forma legal pese al cepo cambiar, aparece en pantallas a $327,25. Es un avance de $24 frente al día previo (+7,9%), alcanzando la cotización nominal más alta que se tenga registro. En los primeras horas del día, los arbolitos de la calle Florida ofrecían billetes estadounidenses a $330, una suba diaria de $13 (+4,1%). En los primeras horas del día, los arbolitos de la calle Florida ofrecían billetes estadounidenses a $330, una suba diaria de $13 (+4,1%). archivo - Shutterstock El dólar contado con liquidación (CCL), instrumento financiero que permite girar los dólares a una cuenta bancaria fuera de la Argentina, se ofrece a $332,61. Es una disparada de casi $24 en una sola jornada (+7,6%), a pesar de que esta semana, según versiones del mercado, la Comisión Nacional de Valores (CNV) sugiriera que no se realicen grandes operaciones con bonos tipo C a través de llamados a las alycs (sociedades de Bolsa). “Estamos en medio de una corrida, que no solo no frena, sino que acelera cada día más. Hoy te pueden llegar a pedir cualquier cosa, porque nadie sabe lo que va a terminar valiendo. En realidad, hoy estás en una fase de ‘cualquier cosa menos pesos’. Acciones, bonos, pero nada de pesos en la mano. Y lo que realmente más preocupa es que, más allá de los errores que han ido cometiendo desde el Gobierno, la inacción que están mostrando en estos días es realmente alarmante. Claramente no saben qué hacer, porque no pueden mirar las pantallas lo que sucede sin aplicar una política monetaria que intente atenuar los impactos que estamos viendo”, aseveró el analista financiero Christian Buteler. DÓLAR: LAS CUEVAS SE SORPRENDEN POR EL AVANCE DEL BLUE Y VEN MENOS COMPRADORES POR LA CRISIS En la otra punta del mercado cambiario, el dólar oficial mayorista se vende a $129,61 (+0,2%). Hoy la brecha con el blue, la cotización más alta del mercado cambiario, alcanza el 150%. El tipo de cambio oficial minorista aparece en las pantallas del Banco Nación a $135,75. Noticia en desarrollo

