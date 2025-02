Detuvieron al arquitecto acusado de provocar el derrumbe del hotel en Villa Gesell

Jorge Bonavita había sido señalado por un albañil que declaró como testigo en el expediente. Recuperaron el cadáver del sobrino de la ex dueña y ya son tres los muertos

En las últimas horas, la PFA y la Policía Bonaerense arrestaron a Jorge Bonavita, el arquitecto señalado como el responsable de la obra que provocó el derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell, según confirmaron fuentes del caso a este medio.

La detención fue realizada tras una investigación de la fuerza provincial comandada por la fiscal Verónica Zamboni, que busca esclarecer el colapso ocurrido el martes pasado por la noche, que causó dos muertos y seis desaparecidos, con un expediente por el delito de estrago culposo agravado. Diversos testimonios apuntaban a una mujer como la cabeza de la obra de los pisos 7 y 8, una de dos que ocurrían en simultáneo en el Dubrovnik, junto a la reparación de dos ascensores, llevada a cabo por el contratista Rubén Taquichiri, hoy también bajo arresto.

Sin embargo, las pruebas en la causa indicaron que el verdadero control de los planos y el proyecto habría estado en manos de Bonavita. Las obras habían sido notificadas con una clausura, ordenada por la Municipalidad de Villa Gesell el 20 de agosto último. Sin embargo, continuaron.

Así,Zamboni lo acusa de “ejercer clandestinamente” el control en el lugar “en plena inobservancia de los reglamentos y ordenanzas municipales vigentes en su labor de arquitecto, coadyuvando con su accionar negligente e imprudente, y mediando impericia en su profesión, al posterior derrumbe del Edificio Dubrovnik”

María Rosa Stefanic, una de las víctimas fatales

Bonavita, de 55 años, con domicilio en Madariaga, empleado del Gobierno bonaerense hasta agosto último según sus registros previsionales, señalado por un albañil que declaró como testigo en el expediente. El testigo aportó su descripción física y detalles de sus movimientos. La obra era, en teoría, regenteada por una arquitecta, pero el nuevo detenido “controlaba nuestra obra”, aseguró. También, se dejaba ver con los dueños del hotel, en una camioneta. Visitó el lugar por última vez en septiembre, de acuerdo al albañil.

La acusación de Zamboni detalla también las muertes de las principales víctimas, el jubilado Federico Ciocchini, oriundo de Balcarce, y María Rosa Stefanic, ex dueña del hotel. Ciocchini, según la autopsia practicada a su cuerpo, murió a causa de una asfixia por compresión. Stefanic perdió la vida por una asfixia por aplastamiento.

Acusado del delito de estrago culposo agravado por la muerte de las víctimas, Bonavita podría enfrentar una pena de cinco años de cárcel de acuerdo al artículo 189 bis del Código Penal.

Mientras tanto, Zamboni aguarda los resultados de la pericia ordenada a la Superintendencia de Bomberos de la PFA que busca determinar qué causó el derrumbe. Para completarla, se deberán remover los escombros para llegar a los cimientos. Por lo pronto, las suposiciones de los peritos apuntan a daños estructurales en cimientos y movimiento de maquinaria pesada en la obra conducida por Bonavita.

Encontraron el cadáver de la ex dueña del hotel

En medio del intenso operativo que se está llevando a cabo en el Apart Hotel Dubrovnik,personal del equipo de rescate encontró hoy un tercer cadáver en medio de los escombros. A primera hora de la mañana, fuentes del caso indicaron aInfobae que se trataba de un joven que tenía una celular en la mano. Algunas horas después, Fabián García, director provincial de Defensa Civil, confirmó en una conferencia de prensa que se trata de Nahuel José Stefanic (25), sobrino de María Rosa Stefanic, la ex dueña del hotel y otra de las víctimas fatales confirmadas. Nahuel stefanic, sobrino de la ex dueña del hotel de Villa Gesell

De esta manera, aún permanecen desaparecidas cinco personas. El listado de personas fallecidas lo completa -por el momento- Federico César Ciocchini, un jubilado de 84 años. “Comenzamos a tener indicios y después de tres horas, se retiró el cuerpo. Se confirmó que es de Nahuel. La Fiscalía nos permitió hacer un rápido reconocimiento. Lo primero que se hace en ese momento es comunicarle al ministro y a la fiscal”, dijo García.

El operativo de búsqueda para dar con los desaparecidos del derrumbe en el Dubrovnik que dejó -por el momento- tres muertos y una mujer herida, continúa contra reloj. Hay más de 450 rescatistas de distintas partes del país en la zona de la tragedia, mientras la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, ya requirió la detención de cinco personas.