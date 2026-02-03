WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

En fecha 1 de febrero de 2025, un ciudadano de 31 años denunció que personas desconocidas ingresaron a su vivienda, ubicada en calle Entre Ríos al 3000, aprovechando su ausencia entre las 14:00 y las 18:30 horas.

Según lo manifestado, el damnificado se retiró del domicilio alrededor de las 14:00 y, al regresar cerca de las 18:30, constató que la puerta trasera había sido forzada, permitiendo el ingreso de los autores. Del interior de la vivienda fue sustraído un sobre que contenía aproximadamente 16.000 dólares estadounidenses, el cual se encontraba guardado en un mueble del dormitorio.

Tras la denuncia, se dio inmediata intervención a Policía Científica y a la División Investigaciones, quienes realizaron las pericias correspondientes en el lugar y un relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. Como resultado del análisis de huellas y demás tareas investigativas, se logró identificar a un masculino de 40 años, domiciliado en el barrio La Bianca, como presunto autor del ilícito.

En el marco de la continuidad investigativa, se tomó conocimiento de que en un complejo termal ubicado en Avenida Rosch y Ruta 015, dos hombres y una mujer habían abonado el alquiler de una cabaña de alto valor utilizando moneda extranjera. Personal de Comisaría Quinta se constituyó en el lugar y, tras analizar las cámaras de ingreso, logró reconocer al masculino previamente identificado.

Ante esta situación, se dispuso la custodia del complejo y se solicitó la correspondiente orden de allanamiento, la cual arrojó resultado positivo. Durante el procedimiento se procedió al secuestro de tickets de compras varias, dos teléfonos celulares nuevos marca Motorola modelo Moto E15 adquiridos en la fecha, comprobantes de cambio de divisas por un monto aproximado de 6.950 dólares estadounidenses, la suma de 21.000 pesos argentinos, calzado, comprobantes de ingreso al complejo termal y diversos comestibles.

Asimismo, se concretó la detención del masculino de 40 años, y se realizó la correcta identificación de las dos personas que lo acompañaban.

Cabe destacar que la suma del dinero secuestrado, junto al valor estimado de los elementos incautados, se corresponde con el monto total de lo sustraído.

En el procedimiento intervinieron jefes y personal de la División Investigaciones, Policía Científica y efectivos de las Comisarías Quinta y Sexta.