DESFINANCIAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS

COMPARTIR



Por estos días existe un gran malestar en las nueve facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el motivo es no recibir los gastos de funcionamiento mensuales para afrontar gastos de limpieza, iluminación, seguridad y operativos de cada una de las facultades distribuidas en todo Entre Ríos.



Desde el mes de mayo que Rectorado de UNER no envía los fondos de para el funcionamiento operativo de las unidades académicas, esto no pone en riesgo el dictado de las carreras pero si produce malestar por el manejo financiero de los últimos meses. Esta semana en reunión mantenida en Concepción del Uruguay por funcionarios de la Universidad se manifestó que desde mayo no se reciben fondos desde el Ministerio de Educación y con eso se justificó este problema financiero.



Fuente consultada manifestó que “nos dicen que no envían fondos desde la Nación, pero vemos que se recibieron 950 millones de pesos para los Juegos Deportivos, se recibieron fondos anticipados de los próximos 4 años del Banco Galicia por ser agente financiero, el rector viaja por todo el mundo con acompañante, y las facultades no recibimos los fondos que tenemos asignados por presupuesto”

Esta situación será planteada por las decanas y decanos en la próxima reunión de Consejo Superior prevista para fin de este mes de octubre.



Este año 2023 comenzó con dos grandes temas para la UNER. Por un lado la reforma del estatuto de la Universidad Nacional de Entre Ríos, allí el rector Sabella intentó modificar una cláusula que permite que las Facultades que generan sus propios fondos, a través de servicios prestados a terceros, puedan administrarlos en las facultades, lo que se pretendía era centralizar todo desde Rectorado, esa maniobra no fue concretada y desde ese momento comenzaron las trabas financieras con las facultades de la UNER. El otro gran tema fue el lanzamiento trunco del rector Sabella como candidato massista a la intendencia de Paraná, se sacó una foto con Massa en marzo y luego avisó a los decanos que sería precandidato, hecho que luego no ocurrió por no tener consenso, ni siquiera en el ámbito de la UNER.

Prensa Libre

#DESFINANCIAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS

COMPARTIR