Un siniestro vial más, en una provincia sin un mantenimiento serio de los caminos, algunos mal llamados de la producción, que dejó un preocupante derrame de fertilizante sobre un curso de agua del arroyo Gena, desconociéndose la cantidad de producto caída.

Ocurrió en inmediaciones de estancia Caseros, lo que es la zona rural de Santa Anita (Departamento Uruguay), sobre un camino que conecta esa localidad con Villa Mantero, aproximadamente 15 kilómetros al sur, un puente de madera en mal estado cedió, un camión cayo en el arroyo y comenzó a perder parte de su carga de fertilizante (líquido mezcla 80% – UAN 20% TSA) generando un desastre ambiental que se podría haber evitado.

Los caminos, las banquinas, todo en un estado deplorable, no hay mantenimiento, no se sabe que hacen con los fondos para mantenerlos. Las cooperativas que mantienen los tendidos eléctricos funden sus camionetas, para mantear el servicio, los caminos de la producción son una deuda de este gobierno que algunos son de ripio y no existen más, como La Ruta Provincial 31, que desde la finalización de la obra en 2006 no ha recibido mantenimiento casi.

El estado de las rutas y caminos rurales en todo Entre Ríos deja mucho que desear, dado que tiene una geografía con suelo pesado, arcilloso, que no deja penetrar el agua de lluvia y por eso corre hacia los costados. Vialidad acusa no tener fondos, gasoil o autorización. Nos preguntamos si sabrá Sergio Massa lo que pasa en la provincia la ausencia de un jefe de distrito, para coordinar las obras necesarias y el control de los fondos de nación, que los mismos se ocupen para la ejecución del mantenimiento de las rutas, los caminos o no se va hacer cargo del vació que hace su hombre en la provincia.

Darío Báez