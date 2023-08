Declaran abstracto sumario a un exsenador, candidato a intendente

El Poder Ejecutivo declaró abstracto un sumario que le había iniciado al excoordinador del Ministerio de Salud del departamento Islas, César Eduardo Melchiori (PJ), “quien se acogió al beneficio de la jubilación ordinaria el día 10 de Diciembre de 2019, motivo por el cual el poder disciplinario estatal ha cesado”.

No obstante, el decreto Nº 1.106, del 27 de abril último, entendió que al profesional “le habría cabido la sanción de cesantía, debido a que se encuentra plenamente acreditado el cargo de hecho que pesó sobre él, quién es responsable de haber dado una orden escrita manifiestamente ilegítima y sin competencia para ello: debiendo registrarse en su legajo personal y a la vez notificar lo dispuesto en el presente a la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud del Ministerio de Salud”.

Melchiori es médico, fue intendente de Villa Paranacito entre 1991 y 2003, cuando lo sucedió su esposa, la actual diputada provincial Carmen Toller. Entre 2003 y 2015 fue senador por el departamento Islas, y en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo 13 del actual se presentó como candidato a intendente de Paranacito, otra vez, y ganó.

A través del decreto N° 2197/19 -publicado este jueves 17 de agosto en el Boletín Oficial- el Ministerio de Salud dispuso abrirle un sumario a Melchiori. Se le reprochó que “cumpliendo con sus funciones de Coordinador Departamental de Salud de Islas del Ibicuy, haber dado presuntamente una orden escrita manifiestamente ilegítima y sin competencia para ello, consistente en no autorizar al personal del Centro de Salud Carlos Loureiro, de Brazo Largo, a asistir en accidentes de tránsito producidos en la Ruta Nacional N° 12 y, producto de lo cual no habría sido atendido en tiempo y forma el llamado de auxilio al siniestro producido el día 19/07/2018, a las 12:45 hs, aproximadamente, a la altura del kilómetro 123, resultando heridas cuatro personas, de las cuales dos fallecieron; lo que implicaría que su conducta quedara incursa en las causales de cesantía”.

También Salud reprocho la conducta de una enfermera del centro de salud por haber acatado “una orden escrita manifiestamente ilegítima y no asistió en tiempo y forma el llamado de auxilio al siniestro producido el día 19 de Julio de 2018 en la Ruta Nacional N° 12 a las 12:45 hs. aproximadamente a la altura del kilómetro 125, resultando herida cuatro personas de las cuales dos fallecieron; lo que implicaría que su conducta quedara incursa en las causales de cesantía”.

La investigación se inició a partir de una nota de la ministra de Salud, Sonia Velazquez, que pidió opinión para dar inicio a una información sumaria, “en razón de las actuaciones policiales originadas en el Puesto Policial de Brazo Largo, Departamento Islas”. Se aclaró que “personal de la Policía de Entre Ríos, una vez constatada la gravedad del accidente, y de la existencia de personas que se encontraban seriamente comprometidas por las lesiones que registraban a simple vista, habían acudido al centro asistencial a solicitar ayuda, la cual fue negada por la enfermera Julia Queipo aduciendo la existencia de órdenes expresas de la superioridad, que les impedía atender accidentes producidos en la referida ruta, y negando además proporcionar la ambulancia existente en dicho puesto sanitario. Finalmente, dos de esas personas que se encontraban accidentadas -una de ella una niña- fallecieron”.

Un informe de la Dirección General de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud “confirma que el día del accidente la Policía llamó al Centro de Salud de Brazo Largo, cuyo personal comunica que no pueden dirigirse al lugar por no contar con médico, no obstante contar con una ambulancia. También describe la situación de los accidentados, destacando la existencia de una niña de 9 años que posteriormente fallece, y que tenía la pierna amputada que se encontraba a 5 metros de la misma. Por otro lado detalla las capacidades con que cuentan los efectores de salud de la zona y las distancias a que se encontraba cada uno de ellos del lugar del accidente, entre 45 y 48 kilómetros, lo que era holgadamente mayor a los 5 kilómetros separaba dicho sitio del centro de salud de Brazo Largo. Finalmente el informe expresa en su penúltimo párrafo: `Los centros médicos dependientes del Ministerio de Salud, deben acudir en forma inmediata ante una solicitud de un accidente en la ruta antes mencionada`”.

El sumario incorporó una nota dictada en junio de 2018 por Melchiori y que fue comunicada a la Policía “en la que informaba que el personal del centro de salud no está autorizado para asistir a accidentes de tránsito por no contar con médico, cuestión que no es de conocimiento de la Dirección, no teniendo la misma como misión atender emergencias y accidentología”.

Pero la potestad disciplinaria del Estado no pudo avanzar mucho más allá de describir los hechos ocurridos por cuanto desde el 10 de diciembre de 2019 Melchiori se jubiló en el Estado, “motivo por el cual en su caso específico debe oportunamente declararse la cuestión en estudio como abstracta”.

Melchiori y su esposa, la diputada Carmen Toller.

Respecto de la enfermera Julia Queipo, Salud le aplicó 30 días de suspensión sin goce de habers. La mujer “manifestó que el día del accidente debía entregar la guardia a la hora 08:00 hs., pero que no lo hizo porque la enfermera reemplazante no llegó, debiendo atender una paciente que había padecido un pico de hipertensión y, a la vez, manteniendo en espera a dos pacientes más, y que seguía las instrucciones en forma telefónica que le daba un profesional médico. Es en dichos momentos que toca el timbre un policía que le informa sobre el accidente, y ella le dijo `.que llamen a Ceibas o Zemzar porque estaba ocupada con un paciente. El policía dijo eso y en ningún momento me informó que era de gravedad pero de todos modos no podía dejar a la paciente que estaba atendiendo. Yo estaba sola en el centro de salud y con el chofer de la ambulancia`.

Refirió que volvieron a tocar el timbre del centro de salud pero que cuando salió no vio a nadie. Sólo “personas que estaban fuera del centro de salud le dijeron que era un policía que se había ido del lugar, afirmando que a pesar de la nota del Dr. Melchiori que prohibía atender en los accidentes, igual el personal del centro salía a atenderlos en colaboración, `pero justo ese día no podía ir porque estaba con un paciente y personas esperando` , y también manifestó que ` en más de una oportunidad al ir sin médicos en la ambulancia, en el Hospital Del Carmen, de Zárate, se negaban a recibir los pacientes de Brazo Largo, incluso nos dijeron que podíamos tener problemas de usurpación de título, pero insistimos tanto que por razones humanitarias siempre conseguimos que los atiendan`”.

