DECILE NO AL FRAUDE ELECTORAL FIRMÀ EL – REQUERIMIENTO DE VEEDORES ONU para el 14 N

Y dicha Patriada que nace de lo mas profundo de nuestro corazon, que no es comprable, que no tiene precio; es lo que nos permitira en estos tiempos de limitaciones que como Pueblo: “libre, Digno, Soberano”, y con actitud abnegada , a pesar de las necesidades basicas insatisfechas que estamos sometidos y padecemos mas de la mitad del Pueblo Argentino. A pesar de todo,aun es posible el mantener con dignidad y en forma inquebrantable, el saber decir estoicamente ” No a la dadiva” . Hecho que permitira salvar con honor y gloria de nuestra amada Republica, en el marco de respeto a nuestra Democracia Constitucional, nuestro Estado de Derecho , nuestra Raices, nuestra Identidad.

Por medio de la presente como “Pueblo Soberano” ( conforme Art 33 y 37 C.N), nos dirigimos a Ud. en su condición de titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos , a fin de requerir con carácter de pronto despacho, la presencia de veedores de la ONU, en las elecciones legislativas que se realizaran el 14 de Noviembre del 2021, en Argentina, para que se garantice la transparencia de las mismas

Dicha presencia es imprescindible dada la violación crónica que viene realizandose impunemente a los derechos humanos políticos en anteriores elecciones. En las cuales se avasallaron, se conculcaron, se violaron impunemente los derechos humanos políticos de 1ra Generación; que estan consagrados en el tratado Internacional de Derechos Humanos ” Pacto Internacional de Derechos Civiles y Póliticos”, y mas cuando el referenciado tratado tiene jerarquía constitucional en la República Argentina (al estar consagrado en el Art 75- Inc.22 C.N.). Dicho petitorio ciudadano ( que obra en acceso electrónico al pie de la presente ), es a los efectos de prevenir y/o evitar que sigan ocurriendo actos u omisiones por parte de la autoridades públicas o de particulares que alteren, restrinjan o amenacen el resultado trasparente de las elecciones del 14/11/2021.Dado que al no preverse, al no tomar las medidas idóneas, se seguirá repitiendo crónicamente las violaciones a los derechos humanos políticos, y se ocasionarían lesividad colectiva irreversible como irreparables a lo largo y ancho de todo el País; tal como ocurrieron en las elecciones del 2015 y 2019, que serían totalmente Inconstitucionales, contraria al Estado de Derecho, y a una genuina vida Republicana en el marco de respeto a nuestra Democracia Constitucional; dado que no se respetaría en normal desenvolvimiento como los resultados electorales que deben ser transparente y llevarse pura y exclusivamente dentro de la orbita del Poder Judicial de la Nación. Caso contraría, se volvería a incurrir en avasallar, violar, conculcar impunemente nuestro sistema de gobierno Republicano ( Art: 1,5,6 C.N.). Impidiendo de esta forma el que exista Justicia Independiente en Argentina. Y todos sabemos que donde no hay Justicia Independiente no hay Republica. Situación a todas luces de alta gravedad institucional, y de inseguridad jurídica, al impedir que el contrapoder Judicial pueda dar cumplimiento en tiempo y forma con el deber y/o responsabilidad de ser garante independiente de la transparencia en el momento del desarrollo de las elecciones como de los resultados.

Dr: Miguel Angel González Fidani

Pte. Asoc. de Investigación y Desarrollo para la Integración

y la Defensa de los Derechos Humanos (AIDI)-P.J. N°236/04

E.mail:miguelgfidani@gmail.com

Tel: 00-54-0381-2305286 Movil: 00-54-00381-155563499

