Daniel Rossi: «Realizamos una presentación en la Justicia Electoral, pidiendo que se realice la elección interna del PJ»

«Hoy realizamos una presentación en la Justicia Electoral, pidiendo que se realice la elección interna, que se haga, porque la resolución que saca la Junta Electoral del partido el día viernes, donde dice que es imposible que se puedan hacer elecciones, por la situación primero del punto de vista económico y segundo del punto de vista operativo, es otra maniobra de la conducción del partido, que no quiere que haya interna, que la gente se exprese, que renueve, que ratifique. Así que nosotros nos presentamos durante la mañana exigiendo que se respete la carta orgánica y que se termine definitivamente el dedo, que entre cuatro personas elijan los candidatos.»

«Hubo una reunión el viernes pasado, en Maciá, donde fueron algunos intendentes, y bueno, apareció Michel, y Bahl, los posibles candidatos, realmente uno lee, mira las redes sociales, el comentario y es tan explosivo el rechazo, pero es tan explosivo. Esta es la segunda foto del tren fantasma, pero es realmente increíble el rechazo de la sociedad. Entonces, si no aparecemos con candidatos que no tengan nada que ver con los últimos 20 años, con el peronismo vamos a sacar como Salta o como Jujuy entre el 7% y el 10%. Yo no sé si no evalúan el termómetro de la sociedad. Es increíble, por lo menos que dejen pasar este año y vemos el 2027, por lo menos para ser un poco competitivos. Busquemos gente que no haya pasado estos 20 años.»

«Bahl, es el símbolo, el monumento a los contratos truchos. Hay filmaciones, grabaciones que se empiezan a publicar, es el mayor responsable de los contratos truchos, se robaron un presupuesto, todos los meses iban a buscar en bolsa la plata, fue la persona que firmaba los decretos y las resoluciones, los contratos. Hay parte de la investigación que, evidentemente, los fiscales no se dan cuenta, miran por otro lado, evidentemente quieren salvarlo. Pero es una realidad que da vergüenza ajena.»

«Aparece Michell en todas las redes sociales. Pero es increíble lo que quieren hacer con el peronismo. Va a pasar lo mismo que pasó en Jujuy, Salta, y en otras provincias que se votaron en las últimas semanas.»

«He leído a los compañeros de PAR, que también están en la misma postura nuestra. Puede haber voto en blanco, puede haber gente que no participe, miren lo que pasó en Capital, participó el 53% solamente, donde la elección normal era más del 70%. Pero es increíble, están muy ciegos. Pero es lo que pasa por manejar tantos años todo un sistema mafioso».

«Lo que ha pasado con los contratos truchos, arrancó con Guastavino, con Laurito, siguió Cáceres. En la gestión de Cáceres había una mesa de dinero. Pero no figuran en la causa, uno tiene toda la sensación que están muy protegidos. Elevan a juicio a esta gente que son los que hacían las planillas, los que elaboraban los contratos y los que iban a buscar la plata, pero los que firmaban, los que decidían, los que firmaban los cheques, los que decidían. ¿Dónde están? ¿A dónde entraba la plata cuando iban todos los fines de mes? ¿Los bolsos de plata a qué oficina iban? ¿A dónde los llevaban? Es una locura esto.»

«Frigerio va a hacer todo lo posible seguramente de ir junto con la Libertad Avanza. No le queda otro camino. Ahora, nosotros tenemos que ver el peronismo. ¿Qué hace el peronismo? El peronismo siempre fue un partido de la gente, de la comunidad, del pueblo. No alejarse, no divorciarse con la sociedad. Mire nuestro departamento o nuestra ciudad. Ganamos a Milei 60 a 40 en la segunda vuelta. La Senadora ganó por más de 25 puntos. Ahora, esto es porque existe una relación política, social, con todos los sectores de la comunidad. No es casual que nosotros ganemos por 40 puntos en nuestra ciudad.»

«Cuando yo hablo así dentro de mi mismo partido, te asustan, te tratan de aislar, no me invitan a la reunión de intendente. Yo lo que digo, lo que hablo es la realidad. A nadie le falto el respeto, le podrá gustar o no gustar. Ahora, si el peronismo no se renueva y no ve otra alternativa. ¿A quién va a entusiasmar?, que no lo conocen? ¿A quién va a entusiasmar Bahl por todo lo que pasó y con todo lo que fue de los contratos truchos? Y no hablemos de otros temas más personalidades.»

«La realidad política es que hoy, como está el justicialismo, acá en Entre Ríos, obtiene 8 puntos, 10 puntos. Se van a abstener, va a haber voto en blanco, van a ir por afuera. No es la posición que yo estoy en contra o critico, yo lo que digo es que renovemos, busquemos gente que no esté comprometida en estos 20 años y presentemos candidatos. Yo no soy candidato, acordemos. Pero por lo menos para salir. Si aparecen candidatos nuevos, podemos acordar y yo me puedo bajar. Ahora, si estos siguen, vamos a participar. Tiene que aparecer todo candidato que no tenga nada que ver con los últimos 20 años de la mafia que existió acá en el gobierno de Entre Ríos. Si hay candidatos que no tengan nada que ver con lo que pasó en los últimos 20 años y que generen un peronismo con expectativa, militante, vamos a recuperar muchos votos ahora con estos dinosaurios vamos a caer entre el 8 y el 10%. Yo quiero mantener un caudal electoral importante como venimos teniendo, pero con estos candidatos es muy difícil salir a pelear.»

Gobierno nacional

«Nosotros como peronistas, hay cosas que no nos gustan del gobierno de Milei, lo haríamos de otra forma. Ahora, lo que no podemos discutir es la baja inflación y el equilibrio fiscal, porque Néstor Kirchner, gobernó los cuatro años como presidente, con equilibrio fiscal, con superávit y con una inflación baja. Esto es lo que fue Néstor Kirchner. Ahora, no lo hizo en desmedro de los jubilados, o de los asalariados, o de los más débiles de la sociedad. Esta es la discusión que tenemos nosotros con el gobierno de Milei. Un sector de la sociedad ve un equilibrio y que ha bajado la inflación, indudablemente por algo tiene el apoyo que tiene hoy. Ahora, nosotros tenemos que presentar alternativas nuestras, tenemos que preocuparnos cómo recuperamos los peronistas, cómo recuperamos los que se fueron, o los que están descreídos del peronismo, o vamos a venir con Massa otra vez, cuando volaba el país de la inflación.»

«Ojalá pueda democratizarse el justicialismo.»

OSER

«Yo soy el hombre que he denunciado hace 15 años a la conducción de IOSPER, Denuncié en 2009, denuncié en 2017, denuncié en 2022, denuncié ahora en 2024-2025, lo denuncié a Cañete y a Moreyra. Es una cosa increíble lo que han hecho. Y la ley, tiene algunas modificaciones porque, en definitiva, la ley es para ver quién tiene 3 en el directorio y quién tiene 2. Esta es la gran discusión quién lleva 3 y el otro lleva 2. Esta es la gran discusión. Estoy convencido que Frigerio va a tener que hacerse cargo de todo. Ha puesto muchas fichas. Se tendrá que hacer cargo de todo. Pero tiene que haber un control para que se discuta si va a haber más servicio de odontología, de todo lo que necesita un ser humano con la obra social. Que las prótesis lleguen en tiempo, que los remedios más delicados lleguen en tiempo. Esto es lo que tiene que preocuparse Frigerio, y todos tenemos que preocuparnos por eso. Así que la responsabilidad pasa a ser Frigerio, sin ninguna duda».

«Tiene la responsabilidad el gobierno ahora. Antes era la responsabilidad de 4 o 5 sinvergüenzas dirigentes gremiales que se hacían pasar por peronistas y fundieron prácticamente la obra social. La información habla de 45 mil millones de pesos que estaban en deuda. Y que usted tenía que ir a la justicia por remedio, por la prótesis que no te llegaba. Bueno, esta es la responsabilidad de Frigerio ahora. Él tiene que normalizar, él tiene a cargo ahora la obra social.»