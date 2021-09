Cuando los políticos exacerban la hipocresía

En una nota recibida en este medio jóvenes acusan de usar la fiesta del estudiante.

A continuación dejamos la nota enviada a esta redacción:

La tradicional fiesta de los Estudiantes de Concordia vuelve a ser manoseada por la juventud peronista instalada en el área de juventudes de la municipalidad de Concordia y por personajes políticos con fines partidarios y electorales.

Muchas veces algunos funcionarios han querido quedarse con la fiesta de ECU y manejar a los estudiantes de diferentes maneras y este año se trata de que el estudiantado sea manipulado con fines propagandísticos, un grupo de ex integrantes de ECU notaron determinadas anomalías en la organización de la Fiesta de los Estudiantes 2021.

Todos los años se elige a los estudiantes que formaran las diferentes comisiones que organizan la fiesta, desde hace unos meses estos estudiantes dejaron de ser tenidos en cuenta y se conformo una nueva comisión de ECU 2021. La intención es muy clara y quedo evidenciada hace pocos días donde apareció el candidato político a sacarse fotos con una fiesta se supone es sin ningún fin político.

Días antes de las elecciones se llevo a cabo la EXPO Estudiantil en la ex estación Concordia Norte donde lo jóvenes fueron convocados

con el fin de tener un punto de encuentro con diferentes escuelas secundarias.

La realidad marco algo muy distinto ya que la juventud peronista y miembros de la Departamental de Escuelas con funcionarios municipales fueron los dueños de la expo manejando todo y dándoles migajas a los incrédulos estudiantes que asistieron para recaudar fondos y disfrutar de un día supuestamente de los estudiantes.

El caballo de Troya traía una sorpresa que a muchos de los presentes incomodo ya que no era el lugar ni el momento de usar a los presentes para mostrar al candidato político que ansioso por unas buenas fotos recorría los diferentes espacios mostrando su simpatía.

El candidato a Diputado nacional del PJ, asistió y se sacó fotos, donde los estudiantes se negaron a su solicitud molestos por considerarse usados para hacer propaganda, los familiares presentes se opusieron a que sus hijos fueran retratados con dicho precandidato. El malestar fue generalizado y varias personas decidieron retirarse con el gusto amargo, al saber que un hijo es usado a cambio de promesas. El evento fue armado y organizado netamente para mostrar el supuesto apoyo de los estudiantes hacia dicho personaje.

DE UN 2020 OPACO A UN POLITICO QUE USA A LOS PIBES

El año pasado no se pudo realizar la tradicional fiesta por razones sanitarias. En las cuales los jóvenes no concurrieron a las escuelas, tampoco tuvieron su viaje de egresados, estudiantina o su colación de grados. La tristeza invadió a todas la promociones de nuestra cuidad que con mucha pena despedían un año bajo la distancia de una computadora o encuentros desde la virtualidad.

El ECU 2020 con muchos inconvenientes y sin ayuda de ningún tipo, realizaron la elección de reyes de los estudiantes en el CCC, y desde eventos del municipio junto con encargados del CCC no permitieron que asista de manera completa a la comisión de ECU y a los pocos que asistieron, al momento de la elección fueron sacados para que ingrese el intendente Francolini y toda su comitiva que se mostro sonriente ante las cámaras de la prensa local.

La nueva comisión de ECU2021 se formó con sueños de poder tener al menos un festejo este año y que las diferentes escuelas de la ciudad pudieran participar de una manera u otra.

La sorpresa llego cuando la nueva comisión de estudiantes se vio invadida por un joven militante en la Juventud Peronista que ya anunciaba que tenía el respaldo de la municipalidad y que termina desplazando a los pocos jóvenes del ECU 2021 que conformarían la comisión definitiva, planificando un festejo con pura propaganda política partidaria y municipal.

Esta nueva comisión de ECU que se formó paralelamente con fines políticos, dejo afuera a todos los estudiantes de Concordia que no pensaran de la misma manera o no comulgaran con el oficialismo municipal. La fiesta paso a manos de “NUEVOS ORGANIZADORES” que impartieron órdenes y no dejaron participar a estudiantes, solo quedaron aquellos que siguieran las ordenes impuestas desde las oficinas municipales.

Este nuevo ECU se autoproclama organizador de la Fiesta de los Estudiantes 2021 dónde se resaltará la figura de un candidato local con fines electorales y se lo verá nuevamente este 21 de septiembre junto a su equipo de prensa donde trataran de obtener fotos con los jóvenes concordienses que festejaran su día sin saber que serán usados con fines propagandísticos netamente electorales.

Es por ello que para impedir el mal uso del nombre de ECU y que los estudiantes no sean usados, más de 20 ex integrantes de las comisiones de ECU al detectar estas irregularidades que se vienen dando, se reúnen con el fin de poder dar orden a ECU y a la fiesta.

Estos ex integrantes piden a la funcionaria de Eventos llamada Verónica que les explique porque se está manejando desde el municipio y de manera totalmente arbitraria la fiesta que exclusivamente de los estudiante, la cual les manifiesta que desde hace un tiempo la comisión que organiza el evento de los estudiantes queda bajo el mando del autoproclamado Presidente de ECU 2021 Tomas Martinez Sanz quien con mentiras a los delegados de las escuelas intenta seguir adelante con la fiesta. Según manifestaciones de la funcionaria ” la fiesta es de la municipalidad y son quienes van a elegir a los integrantes de ECU y CEC 2022″. En otras palabras lo que quieren es reclutar jóvenes pero que respondan al ideal partidario que profesan tanto la funcionaria municipal de eventos con el actual presidente de ECU 2021. Recordemos que la persona que se encarga de eventos en la municipalidad tiene y a tenido malos tratos con los jóvenes. La misma fue cuestionada por la manera irresponsable de su accionar con los estudiantes de ECU 2019 y 2020 donde se pidió incluso al intendente de turno que sea apartada.

Los ex Integrantes de ECU (desde 2010 hasta el año en curso) formaron una Comisión Normalizadora Asistencia y Acompañamiento (CNAA), para encausar dicha organización y dejar de lado toda bandería política que quiera empañar la fiesta, que es propia los jóvenes de las escuelas secundarias de nuestra ciudad. Y que nada tiene que ver con los políticos que quieren el crédito de la propaganda política.

Los festejos estudiantiles llevan más de 60 años realizándose en el ámbito local y nunca fueron ni serán usados para beneficio de partidarismo políticos.

No se puede usar a los jóvenes con promesas de la ayuda municipal y en realidad sea un disfraz de pura intencionalidad de cautivar los votos de los más jóvenes.

Los ex integrantes de ECU quieren dejar en claro que la CNAA conformada por estudiantes que interviene ante tal situación para evitar que se pierda parte de la historia de miles de concordienses. Y evitar que se utilice a los jóvenes de Concordia para que un candidato haga de dicha fiesta una campaña encubierta.

Los concordienses deben estar alerta ante estos hechos dónde funcionarios y determinados personajes intentan dar “una mano” con la clara intención adueñarse de la fiesta y reclutar jóvenes a sus filas.

Los ex integrantes ECU se presentaron en la municipalidad para poder participar de la reunión que se estaba llevando a cabo este jueves y fueron mal tratados por familiares del presidente y atendidos por miembros de la juventud peronista diciendo que la fiesta ya estaba organizada. Sin poder tener ninguna respuesta ante las consultas de cómo y quiénes organizaban el evento.

Tampoco dejaron participar de la reunión de delegados a un miembro de Ecu 2021 que está en desacuerdo con el autoproclamado presidente.

ECU no es ni será parte de los juegos de personas que intentan que la fiesta tomé otros rumbos. Que se convierta en un lugar donde solo aquellos que comulgan con un ideal político pueden formar parte de este ECU 2021.

Los estudiantes deben tener en cuenta que es una fiesta que se realiza hace muchos años y que muchas veces se trato de apagarla, cambiarla de lugar, o simplemente usarla con fines distintos.

NO DEJEMOS QUE USEN A LOS PIBES

– COMISIÓN NORMALIZADORA DE ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE ECU-

El lector sabrá sacar sus propias conclusiones…

