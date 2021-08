Si estás buscando dar un giro hacia una alimentación más saludable y natural, esta nota es para vos.

Con la pandemia, muchas personas comenzaron a tomar conciencia de la importancia que tiene una buena alimentación para lograr un sistema inmunológico sano y fuerte. Así fue que empezaron a buscar la manera de comer bien, reduciendo el consumo de productos ultraprocesados e incluyendo otros de origen natural.

En este cambio, hubo quienes dejaron el azúcar y se pasaron al bando de Stevia, un producto de origen vegetal, más saludable y con muchas propiedades. Ahora bien, Stevia Dulri es una gran aliada y con unas gotitas podés endulzar todas tus comidas, infusiones y preparaciones. Es natural, 100% vegetal, no tiene conservantes y tampoco aditivos. Además, no aporta calorías, tiene efectos beneficiosos en la absorción de grasas y la presión arterial y como no se metaboliza, puede ser perfectamente utilizada por personas diabéticas. (Ante cualquier duda, pedí la opinión de tu médico)

Otro dato importante es que se puede utlizar para cocinar ya que no se degrada con el calor. Por todo esto es que Stevia Dulri es mucho más que un edulcorante, es un producto que cuida tu salud al máximo… ¿qué estás esperando?