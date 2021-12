Cristina Kirchner apuntó contra “los giles” de la TV y chicaneó a la UCR

La vicepresidenta tomó la palabra en el Acto por el Día de la Democracia; cuestionó las “nuevas formas de persecución” a los dirigentes del campo popular

La vicepresidenta Cristina Kirchner tomó la palabra en el acto del Día de la Democracia. “¡Que no se hagan los giles!” , lanzó en un momento. “Esos que van a la televisión a tirar números a la bartola”, siguió en un tono crítico.

Y empezó a enumerar logros de sus años de gobierno: “Dejamos la jubilación más alta de Latinoamérica”. Siguió: “Duplicamos la clase media. Sí, el peronismo, el peronismo le pese a quien le pese del 2002 al 2012 duplicó la clase media en la Argentina”. Entonces, se vivió uno de los momentos de más fervor y aplausos. “Por más de que a alguno no le guste, huela mal: los peronistas generamos más clase media que nadie. Que no me vengan con pavadas”.

Según siguió, cada vez en un tono más elevado: “Después se hizo la noche otra vez para la Argentina”. Entonces la plaza empezó a cantar contra Mauricio Macri. “Nada de insultos a nadie. No, no, ya les dije… esas cosas no se hacen. Lo que hay que hacer es meter el voto en la urna razonablemente, pero nada de insultos a nadie”.

“Sí, vino la noche y a diferencia de lo que pasaba cuando éramos más jóvenes, Lula, que nos desalojaron con botas, esta vez no vinieron con uniformes ni con botas, vinieron con togas de jueces y medios hegemónicos para construir imágenes y juzgar no en los juzgados, sino primero en los medios. Se condena en los medios y se pone el sello en la Justicia”. Esos fueron, dijo, los que “nos condenaron”.

Y se explayó en lo que considera las “nuevas formas de persecución” a los dirigentes del campo popular.

Los tres pedidos que le hizo a Alberto Fernández

Desde el escenario de la Plaza de Mayo, la vicepresidenta también le hizo tres grandes pedidos a Alberto Fernandez, principalmente en cuanto a la negociación con el Fondo Monetario Internacional.

En su discurso, Cristina marcó que “a la Argentina no le faltan dólares, sino que los dólares de la Argentina los tienen afuera”, y entonces sugirió que se le pida “ayuda” al organismo internacional para recuperar este dinero “de los paraísos fiscales donde se han ido miles y millones de dólares en evasión”. Ahí fue que se dirigió a Fernández, y lanzó: “Presidente, comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior de los que se la fugaron se la vamos a dar primero al Fondo”.

Tras ello hizo un segundo pedido: “Presidente, convoque a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para que todos unidos, como argentinos de bien, le digan al Fondo que no se va a aprobar ningún plan que no permita la recuperación económica. Es el deber de todos los argentinos, sobre todo de aquellos que pertenecen al Gobierno y a la fuerza política que volvió a traer al Fondo a la Argentina”. En relación a esto, luego le pidió a Fernández que “convoque a un gran acuerdo nacional argentino”.

Cristina Kirchner, a los radicales: “¡Deberían despabilarse!”

En otro tramo de su acalorado discurso atacó con dureza a los dirigentes del partido radical. Casi sin voz, con disfonía, en un momento pidió agua. “¡Dame agua!”, pidió, y miró hacia Alberto Fernández, que estaba con ella en el escenario.

Luego continuó su discurso. “Cuando el presidente [Raúl] Alfonsín asumió recibió un país que había quintuplicado su deuda en el Banco Central con asonadas militares. Eso fue en el año 89. El Fondo, con presiones y demás, le soltó la mano al gobierno democrático de Alfonsín y no pudo terminar su mandato, pero no fue la última vez que lo hizo. Me olvidaba que Alfonsín había recibido la deuda externa privatizada, era de los privados… a fines del 82 los milicos le dejaron el regalito de la deuda privada estatizada”, narró.

Y siguió su recorrido histórico: “En el 2001 también a otro presidente radical [Fernando De la Rúa] el FMI le soltó la mano y vino la crisis del 2001, con cinco presidentes en un día”. Y lanzó, con énfasis: “Deberían despabilarse un poco los del partido centenario, porque los dos presidentes que tuvieron se los tumbó el FMI”. Y ratificó, ante una plaza atenta a su líder: “Deberían despabilarse”.

La respuesta de la UCR a Cristina Kirchner

La respuesta de la UCR no se hizo esperar. El diputado Alfredo Cornejo tuiteó: “La UCR está más despierta que nunca, Cristina Kirchner. Alertas ante gobiernos cleptómanos e hipócritas. El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la democracia de nuestro país”.

El tuit de Cornejo

LA NACION