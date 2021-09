Costanera invisible el mismo relato: PROMESAS + PROMESAS

Cada tanto viene bien recordar algunas promesas .

Hoy faltando horas para que el pueblo tenga que ejercer su derecho a legitimar el voto, es licitito ejercer tambien la memoria, que para algunos la pandemia aniquilo.

Verano 2021, rescatamos una publicación que hicieran publico en ese momento, sobre un cumulo de anuncios hechos en dicha fecha, cuando ya estamos entrando prácticamente en el verano 2022, donde podremos estar expuestos a mas promesas .

Se decía en Enero sobre un proyecto consensuado entre el municipio de Concordia y el gobierno provincial sobre lo que seria la costanera norte – un pequeño tramo- del cual nunca se llegan a plantear otras hipótesis para contemplar otras obras colindantes de las cuales hemos planteado desde este espacio :

Los profesionales técnicos de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) desarrollaron el proyecto que comprende la urbanización, optimización circulatoria, equipamiento y obras de infraestructura en un sector del Barrio Nébel de Concordia.

El sector de Playa Nébel es uno de los sitios naturales sobre la costa del río Uruguay que aún quedan sin modificar dentro de la estructura urbana de la ciudad, con un atractivo original e histórico de apropiación espontánea por parte de la comunidad. La premisa del proyecto es no perder esta situación, sino consolidarla y mejorarla.

“Planteamos la necesidad de poner en valor el sector, jerarquizando sus nodos urbanos, mejorando circulaciones incorporándolo al paseo ribereño de la ciudad” resaltó el presidente de Cafesg, Luis Benedetto.

“El respeto de la memoria colectiva relacionado con usos y costumbres de apropiación, es la premisa fundamental de la propuesta” completó.

Del proyecto también participan de manera articulada técnicos de la provincia de y del municipio local.

El proyecto

El proyecto plantea una avenida de doble mano desde la esquina de calles Chajarí y Coldaroli hacia el río, llegando con la misma hasta la ribera del rio Uruguay.

Ya por la costanera propiamente dicha, se realizará un paseo vehicular, peatonal y bicisendas hasta calle Néstor Garat; en esta etapa constructiva, se plantea realizar hacia el norte, un sector de senderismo y paseos en bicicletas en entorno natural, hasta llegar al Naranjal de Pereda y Parque San Carlos, y hacia el sur, paseos para senderismo, de similares características, llegando por la playa hasta el sector del puerto de Concordia.

En otra etapa se propone a futuro, la continuidad de la costanera Nébel tanto hacia el sur como hacia el norte, vinculándose con la costanera central y con la zona de San Carlos en sus extremos.

También se prevé la construcción de área de servicios y gastronomía, tres módulos sanitarios con primeros auxilios similares a los de la costanera central, y una importante obra complementaria que comprende desagües pluviales, cloacales, iluminación urbana, y tratamiento de las vertientes y drenajes naturales propias del sector.

En definitiva, se seguirá circulando, paseando, estacionando, bajando botes de pescadores artesanales de la zona, o paseando en bicicleta, por los mismos lugares, pero de forma ordenada, segura, y respetando la naturaleza y la topografía del lugar.

Cresto señaló en ese momento, “este año fue un gran desafío porque apenas me tocaba arrancar mi segundo mandato en Concordia, me convoca el presidente de la Nación para cumplir estas funciones, que antes de asumir notifiqué al gobernador Gustavo Bordet”.

Valorando que “a pesar del contexto y de la pandemia, pudimos avanzar mucho y trabajar para todo el país, pero principalmente para toda la provincia de Entre Ríos y Concordia. Motorizando además otras gestiones y proyectos que también le hacen falta a Concordia, no solo con obras de agua y saneamiento, sino también con cosas que tiene que ver con otros ministerios”, enfatizó.

Los comienzos



El director del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento comentó que arrancó sus funciones “con once obras que era lo que había en marcha de la gestión anterior y se pudo avanzar muchísimo. Ahora la idea con el gobernador de Entre Ríos, es poder llegar con obras de agua y saneamiento en los 83 municipio que tiene la provincia y esperamos que en los próximo cuatro o cinco meses lleguemos a completar el mapa provincial, haciendo que Entre Ríos pueda ser la primera provincia en llegar a un nivel de cobertura del cien por cien, como lo marcan los objetivos de desarrollo sustentable”.

Piso y techo de Concordia

Para el jefe comunal en uso de licencia, “Concordia es una ciudad que no tiene piso para caer en épocas de crisis, cuando no hay una reactivación económica”, pero como contracara “también no tiene techo para crecer cuando hay modelos de país como este”, subrayó el funcionario.

Con respecto a su partida del municipio, recordó que “cuando me tocó irme, marcamos con el intendente Francolini diez logros de la gestión que tienen que ver con políticas de Estado y luego nos propusimos 15 o 20 puntos de cuestiones trascendentales que teníamos como objetivo y que hoy ya lo estamos trabajando juntos. Además todos los meses tenemos un anuncio nuevo e importante para transformar definitivamente a la ciudad de Concordia”, precisó Cresto.

Obras para Entre Ríos 2021



“Para la provincia hay un plan de inversión de más de 25 mil millón de pesos que tiene que ver con la reactivación total de la autovía 14 en todos sus tramos, la autovía 18, la reactivación de las rutas de la provincia, las políticas de agua y saneamiento; como así también las políticas de viviendas”, detalló el entrevistado.

En tanto que subrayó que “Entre Ríos está en una posición privilegiada en el contexto nacional y el lugar que estamos nos facilita pujar todos los proyectos que tiene el gobernador Bordet, quien es el gran gestor de todo esto que conseguimos para Concordia y la provincia”.

Obras para Concordia 2021



Cresto indicó además que para la ciudad de Concordia “hay proyectos como la Planta de Agua que se está contrayendo, más la ampliación; la Planta de Tratamiento, lo que es el relleno del Campo del Abasto que iniciará ahora en el mes de enero, el aeropuerto internacional”, mientras que en la primera semana del 2021 “estaremos firmando con el gobernador Bordet lo que es la Costanera Nebel”, lo que representa “una obra de 700 millones de pesos y que también tiene que ver con un desarrollo vinculado a la ciudad pero también en lo turístico; como mejorar los accesos de la ruta 4, la 015, etc.”.

Mientras que también “hay otros dos proyectos importantes que vamos a estar firmando la semana que viene, que son cloacas para dos barrios de Concordia” a la par que “se firmó la avanzó definitivamente con el Juzgado Federal, por lo que la idea es que en marzo de 2021 lo pongamos funcionamiento”.

Según se informó, el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, junto a la Municipalidad de Concordia y la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), vienen articulando acciones en pos de definir el proyecto final que mejor se adecúe a las necesidades de la ciudad para lo que será la obra de la nueva “Costanera Nébel”.

Valoraciones

Luego del encuentro, Francolini expresó que “la articulación conjunta con Nación y Provincia y el acompañamiento de las autoridades y los equipos técnicos de CAFESG constituyen un gran respaldo para nuestra gestión”.

En tanto, el presidente de CAFESG, Luis Benedetto, consultado sobre la cuestión manifestó que “es una gran obra, que sin dudas cambiará el perfil de una zona muy importante y muy transitada de nuestra ciudad”.

“Escuchar a los vecinos, que son en definitiva los verdaderos beneficiarios, es uno de los pilares para tomar las decisiones correctas en cuanto al uso y distribución de algunos espacios y vías de circulación”, resaltó el funcionario.

Reuniones

Se adelantó oficialmente que se continuará con este tipo de encuentros para dar forma definitiva a lo que será la obra de transformación en el uso de los espacios públicos en la zona este de la ciudad de Concordia.

Además, del encuentro citado participaron de la reunión el director de Hidráulica de la Provincia, Carlos Víctor, la secretaria de Obras Públicas de la Municipalidad de Concordia, Mireya López Bernis y personal técnico de los organismos involucrados.