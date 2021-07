El Ministro Secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo, anticipó que “se está analizando la instalación de puntos de vacunación ‘de demanda espontánea’” pero aclaró: “primero vamos a continuar vacunando de acuerdo a nuestra plantilla de inscripción”. “Por sentido común se podría exigir la vacuna en algunas actividades”, dijo.

El Ministro Secretario General de la Gobernación, Carlos Vignolo, habló con radio Dos, sobre la campaña de vacunación anticovid en Corrientes, y en tal sentido expresó que “estamos muy conformes con el nivel de avances en la vacunación, estamos terminando el listado de inscriptos mayores de 18 años. La vacunación de estudiantes universitarios es muy necesario, porque son para estudiantes de otras provincias o lugares que están viviendo acá”.

“Además estamos muy próximos a establecer la vacunación a demanda espontánea, con algunos puntos de vacunación permanente, sin necesidad de inscripción. Eso lo está evaluando el Ministerio de Salud y desde ahí saldrá la decisión”, explicó.

A su vez, el funcionario provincial, mencionó que “estamos esperando la llegada del segundo componente de Sputnik. Eso nos provoca mucha ansiedad, y también yo estoy esperando. Y también esperamos definiciones de combinación de vacunas y de cómo utilizar las vacunas Moderna que llegaron por una donación de EEUU”.

Al mismo tiempo, sobre la población que no quiere vacunarse, el doctor Vignolo, mantuvo que “sabemos que hay gente que no se ha vacunado, por eso diseñamos el trabajo en terrenos, salir a buscar casa por casa, pero obligatoria no será”.

“Si podemos ir tomando medidas de exigir la vacuna para hacer actividades de las que más contagios generan”, anticipó.

En otro sentido, del aumento de alumnos en las clases presenciales, el Ministro Secretario, consideró que “según esté el panorama sanitario, mientras nos dé margen queremos aumentar la presencialidad, los números y curvas se mantienen altos, estamos haciendo el esfuerzo de testeo, el nivel de testeo que tiene Corrientes no lo tiene ninguna parte del país, hemos superado el millón de testeos”.