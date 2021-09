Corralito digital: Mercado Pago paralizó las cuentas de sus clientes

En las últimas horas, numerosas quejas y denuncias se han presentado en torno al servicio que brinda la compañía Mercado Pago, propiedad del argentino viviendo en Uruguay, Marcos Galperin. De acuerdo a los testimonios, el sitio paralizó las transferencias y los retiros por cajero, provocando dolores de cabeza en sus clientes.

La compañía, hasta el momento, se limitó a aclarar que se trata de un inconveniente de seguridad y que está trabajando en su reparación. Sin embargo, en algunos casos el problema se retrotrae a diez días, lo que provocó todo tipo de trastornos en aquellos que utilizan la cuenta para trabajar.

De acuerdo a los clientes que denunciaron inconvenientes, no se acreditan las transferencias a pesar de que el sitio envía un mensaje asegurando que sí, y no resulta posible extraer el dinero en cuenta a través de un cajero automático. “Los que trabajamos con esta cuenta utilizamos la plata para comprar insumos para nuestros emprendimientos. Al congelarnos estas cuentas, nos dejan sin poder trabajar durante varios días. La empresa no se hace cargo del daño que está causando y se limita a enviar un mensaje agradeciendo la inquietud, como si se estuvieran burlando”, aseguró uno de los involucrados a REALPOLITIK.

En algunos casos, las transferencias inmediatas tardan días en acreditarse, lo que ha colapsado la página de reclamos del sitio. “Todos quedamos en el aire, hay gente que se quedó directamente sin plata, dado que transfieren sus ahorros a la tarjeta de débito de Mercado Pago y les queda todo ahí congelado. Parece un chiste, nos impulsan a utilizar las billeteras electrónicas porque supuestamente son más seguras, y ahora resulta que no funcionan”, se quejó un usuario.

El principal problema, tal y como se explicó, lo tienen aquellos que utilizan las cuentas de Mercado Pago para trabajar o comprar insumos de trabajo. En estas situaciones, de las que se presentó al menos un centenar de casos, se han quedado sin trabajar por los problemas del sitio.