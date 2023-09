Contratos truchos de la Legislatura en Entre Rios: Una causa “tapada” ex-profeso, el pais lo desconoce.

COMPARTIR

Qué hacen los principales imputados en la causa. Cuántos siguen trabajando en el Estado entrerriano, a qué se dedican, qué hicieron y qué hacen luego del caso de corrupción más importante de la democracia.

Es el hecho de corrupción más grave de la democracia en Entre Ríos. Un robo flagrante a las arcas del Estado perpetrado durante, por lo menos, 10 años con un mecanismo de precisión que atraviesa a todos los partidos políticos.

La causa se inició en septiembre de 2018, luego de que fortuitamente un policía que se encontraba de guardia detectara que un hombre retiraba dinero de un cajero automático de Paraná con gran cantidad de tarjetas de débito diferentes. En octubre del mismo año se realizaron los primeros allanamientos a dos estudios contables vinculados a la Legislatura entrerriana.

Esto llevó a descubrir una organización criminal que “se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura provincial, realizando contratos de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado”, según la imputación fiscal. En el período 2008 a 2018 se produjo un perjuicio de $4.961.988.609 calculado a mayo de 2021.

En la Cámara de Senadores las maniobras de sustracción, a través de la suscripción masiva de contratos de obra, se iniciaron en enero de 2008, mientras que la Cámara de Diputados se incorporó a esta mecánica sustractiva el 11 de diciembre de 2011.

Los imputados y sus posibles penas

Son 32 los imputados en la causa: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.

Para el exadministrador del Senado, Gustavo Pérez, los fiscales piden 18 años de prisión.

Para Juan Domingo Orabona, 7 años de cárcel.

Para Jorge Fabián Lázzaro, 5 años.

En el caso del ex administrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, fiscalía pide 12 años de prisión.

Para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, 1 6 años.

Para el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, 10 años.

Para Alfredo Bilbao, 12 años de prisión.

Para Roberto Ariel Faure, 9 años.

Para Hugo Mena, 10 años.

Flavia Beckman, esposa de Mensa, 7 años y 6 meses.

Para Esteban Scialocomo, 7 años.

Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni, Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra y Jorge Pablo Balladares, 3 años de prisión.

Para Pedro Eduardo Opromolla, 6años de prisión.

Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años.

Nicolás Beber, 3 años.

Hernán Javier Díaz, 3 años.

Maximiliano Degani, 3 años.

Marta Aurora Pérez, 3 años.

Mariano Speroni, 2 años.

Diego Pagnoni, 2 años.

Jorge Enrique De Breuil, 6 años.

Javier Schneider, 3 años y 6 meses.

El derrotero de una causa tan grave como compleja

La investigación de los fiscales Ignacio Arramberry y Patricia Yedro avanzó, no sin dilaciones de las defensas, imputando a 32 personas como partícipes, con distinto grado de responsabilidad, en la estructura de esa organización criminal. No obstante, resulta un punto de gravedad que las imputaciones lleguen a empleados de las áreas administrativas de las Cámaras, tanto del Senado como de Diputados, algunos con cargos de directores, pero no aparece en las imputaciones una sola autoridad política.

Para contratar a alguien en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, un legislador lo solicita al presidente del bloque –de cualquier partido- y este se lo solicita al presidente del cuerpo; el presidente del cuerpo deriva la petición al área administrativa y si hay presupuesto se avanza con el contrato. Esto según el reglamento de la Cámara. Es decir que la última responsabilidad la tiene el presidente que, en definitiva, es el que termina firmando el contrato.

Todos los contratos están firmados por los presidentes de las Cámaras que fueron pasando entre 2008 y 2018, pero no hay un solo presidente de las Cámara imputado. Habría una promesa de la Procuración de avanzar en una segunda parte de la causa “Contratos truchos”, que es difícil que se llegue a concretar.

Finalmente, el 1 de junio de 2021 se pidió la elevación a juicio de la causa y casi en simultáneo las defensas presentaron una recusación de los fiscales que investigaban. Una nueva jugada dilatoria que no prosperó.

En otra maniobra defensiva, apenas iniciada la causa se pretendió apartar a la Justicia provincial y por ende, a la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, de la causa solicitando que la misma pase a la Justicia Federal, bajo el argumento de que el dinero sustraído de la Legislatura se habría utilizado para actividades político partidarias o de campaña.

El juez Federal Leandro Ríos rechazó esa pretensión y también negó dos recusaciones presentadas en su contra por los abogados defensores Emilio Fouces, defensor de Sergio Esteban Cardoso; José Velázquez, defensor de Flavia Beckman, Esteban Sciaolocomo y Hugo Mena; y Miguel Ángel Cullen, defensor de Gustavo Pérez y Pedro Opromolla.

Finalmente en abril de 2021 la Cámara Nacional Electoral terminó aceptando la recusación y ordenó pasar el trámite al subrogante de Ríos, el juez Daniel Alonso.

El 16 de junio de 2021 el juez Federal Nº2 de Paraná, Daniel Alonso, en uso de sus atribuciones en materia electoral, introdujo una cuestión de competencia. Aceptando el pedido de las defensas que plantearon, una vez más, que la causa debía pasar al fuero federal, Alonso se declaró competente para entender en la causa. En la misma decisión, requirió el expediente a la jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata.

Los defensores que presentaron este nuevo incidente fueron Emilio Fouces, (defensor de Sergio Cardoso, ex administrador de la Cámara de Diputados), José Velázquez (por Flavia Beckman, Esteban Scialocomo y Hugo Mena, los denominados recaudadores), Miguel Ángel Cullen (defensor de Gustavo Pérez, ex administrador del Senado, y de Pedro Opromolla) y Damián Petenatti e Iván Vernengo (por Alfredo Bilbao).

La jueza Marina Barbagelata rechazó el planteo y ratificó su competencia, y por esta puja se dio intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, en agosto de 2021, pidió a la magistrada el envío de una copia digitalizada del legajo en trámite.

Jueza de Garantías Nº1 de Paraná, Marina Barbagelata.

A fin de octubre de 2021, nuevamente las defensas intervienen para dilatar y piden al Superior Tribunal de Justicia la suspensión de los plazos de la causa, hasta tanto se expida la Corte Suprema. El STJ entrerriano acepta esta maniobra y suspende la tramitación de la causa.

Otra vez, idas y vueltas, y con la causa suspendida interviene el Procurador General de la Nación, quien se tomó casi dos años para definir, en una resolución con fecha 11 de agosto de 2023, “que el planteo de inhibición formulado por el juez subrogante del Juzgado Federal de Paraná debe ser rechazado”. Esto quiere decir que su opinión es a favor de la competencia de la justicia provincial.

Ahora se está a la espera de la resolución de la Corte que, generalmente, adhiere a la opinión del Procurador y que puede demorar tres o cuatro meses.

De coincidir la Corte, se notificará a las partes y se fijará audiencia de remisión de causa a juicio

El rol de Fiscalía de Estado

En medio de este vericueto judicial, la Fiscalía de Estado se constituyó como actor civil en la causa y planteó la demanda contra todos los imputados, a fin de lograr un resarcimiento económico por todo lo robado al Estado entrerriano. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó esta instancia ante Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral).

