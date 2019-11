Construcción en Madera: destacan inclusión en ofertas universitarias

En los últimos años la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) avanzó en una mayor inclusión de la temática “construcción de casas de madera” y “uso de la madera en construcción” dentro de sus ofertas académicas de grado y posgrado, así como en investigación, extensión y transferencia.

Así se desprende de un informe remitido por autoridades de la UNNE a la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, que a través de la Resolución Nº24/19 había solicitado al Rectorado de la UNNE que detalle sobre los avances producidos respecto a la implementación de un plan formativo que contemple el uso de la madera para el desarrollo de planes de estudios en carreras afines a la construcción de viviendas.

También se pidió informes sobre avances para la implementación de un plan formativo en casas de madera, y las acciones que se implementarán a futuro para introducir la formación de profesionales en la temática de casas de madera en el ámbito universitario.

Ante lo requerido, con la firma de la Rectora de la UNNE, profesora María Delfina Veiravé, se elevó un detalle de cómo se viene abordando dicha temática a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la Facultad de Ingeniería.

Desde la Facultad de Arquitectura comentaron que en el año 2016 se concretó una reunión con autoridades del Gobierno de la Provincia de Corrientes en la que se conversó acerca de la inclusión de propuestas formativas referidas a construcción de viviendas de madera dentro de la

currícula universitaria de grado y posgrado y otras instancias de formación profesional, dentro de carreras de la UNNE, como una de las formas de promocionar este tipo de desarrollos habitacionales y del uso sustentable del recurso forestal local y regional.

Si bien ese espacio de planificación conjunta no prosperó como se esperaba, no obstante dentro de la oferta académica de la FAU-UNNE sí se activaron instancias formativas de grado y posgrado, que si bien no se circunscriben específicamente a la construcción de viviendas de madera, abordan dicho tema dentro de sus contenidos, considerando a la madera como un material por medio del cual se logra un desempeño mejorado de los edificios desde el punto de vista de su comportamiento energético y ambiental.

En la instancia de grado, la Cátedra Construcciones II-B de la FAU-UNNE trabaja en el diseño integral, con criterios de sustentabilidad ambiental y energética, de viviendas que constructivamente apliquen técnicas de industrialización, prefabricación y construcción en seco,

pero que además se resuelvan aplicando materiales de construcción más amigables con el ambiente, entre los que se destaca prioritariamente la madera (de bosques locales con explotación sustentable), en sus distintas opciones en cuanto a grado de industrialización.

En tanto, la oferta de Posgrado de la FAU-UNNE en la temática es la carrera recientemente iniciada de Especialización en Edificación Energéticamente Optimizada (EEOO, acreditada ante la CONEAU) en la que varios de sus módulos incorporar el análisis de las potencialidades

y ventajas que brinda la edificación en madera, desde el punto de vita de sus prestaciones higrotérmicas y considerando su ciclo de vida completo, que requiere menos energía y genera menos efectos ambientales negativos comparado con el de otros materiales de uso más habitual

en la construcción de edificios.

Se destaca desde la FAU-UNNE que la implementación de más ofertas de grado y posgrado en la temática está supeditada a asignaciones presupuestarias que permitan cubrir la incorporación de cuerpos

docentes calificados, así como el equipamiento necesario para la realización de eventuales trabajos en taller y de prácticas relacionadas con la capacitación en la temática.

Por su parte, desde la Facultad de Ingeniería se destacó que esa unidad académica viene trabajando de manera colaborativa con los distintos organismos del Gobierno de Corrientes en la materia.

En cuanto a propuestas de formación promovidas desde la Facultad de Ingeniería, se menciona el Curso de Posgrado “Introducción a la Construcción en Madera (Res. 271/14 CD) realizado en el año 2014 y el Curso de Posgrado “Sistemas constructivos en Madera” (Res. 171/15 CD) realizado en 2015.

Además el Seminario “Estructuras en Madera. Experiencia Chilena y Argentina en construcción en madera y presentación de Software de cálculo” realizado en septiembre de 2018.

También se destaca la Diplomatura en Construcción en Madera, aprobada por Resolución 262/19 CD de la Facultad de Ingeniería y Resolución 642/19 del Consejo Superior de la UNNE, que empezará a dictarse el próximo 15 de noviembre.

Se mencionan además los numerosos proyectos de investigación, extensión, vinculación y transferencia relativos al tema de madera en la Facultad de Ingeniería.

Entre ellos los proyectos de vinculación tecnológica “Mobiliario Urbano Solar” seleccionado en INNOVAR 2018 y con Registro ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y “Módulo Solar Multipropósito”, ambos con base en la utilización sostenible de la madera.

Asimismo el proyecto de extensión “Desarrollo de mobiliario urbano en madera de reforestación, como catalizador del espacio público a escala barrial”, del Programa “La Universidad en el Medio”.

En investigación se destaca el proyecto “Construcción sustentable para el Litoral Argentino desde la perspectiva circular de la materia y la energía” (aprobado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE con plazo de ejecución 2020-2023).

Además el trabajo de beca de investigación “Construcciones en madera para la región NEA. Una alternativa sustentable” y los trabajos de becas de investigación, en etapa de evaluación, “Viviendas sociales en entramado de madera para el Litoral Argentino. Análisis sociocultural, ambiental y normativo” y “Estudio de Factibilidad de producción de madera laminada cruzada y su aplicación en construcciones de la región NEA”.

Se refiere además a publicaciones de los trabajos “Casos de construcción de viviendas en entramado de madera de bosques implantados en Corrientes” expuesto en el “XI Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura” realizado en Mar del Plata y “La madera como

alternativa constructiva con criterios de sustentabilidad ambiental” expuesto en la “XXV Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas de la UNNE”.

La Facultad de Ingeniería también hizo un repaso de su participación en eventos sobre uso de la madera en construcciones organizados por otros organismos gubernamentales, como ser la Mesa Foresto Industrial de Corrientes, el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes,

la Asociación Civil del Plan Foresto-industrial de Corrientes (APEFIC), la Asociación Maderera y Afines de Corrientes (AMAC), el Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Corrientes (CPIAyA), entre otros.

En cuanto a acciones que se implementarán a futuro para introducir la formación de profesionales en la temática de casas de madera en el ámbito universitario, desde la Facultad de Ingeniería se comentó que actualmente se está trabajando en la redacción de la propuesta de

“Diplomatura Universitaria en formación práctica en construcción en madera” dirigido a técnicos, carpinteros y constructores.

También se avanza en la redacción de la propuesta de carrera de Posgrado a nivel de especialización referida a la construcción en madera, la redacción de un proyecto de extensión referido a la temática y un proyecto “PICT” (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica) de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica orientado a la industrialización de la madera en la región.

