CONSECUENCIAS DE LAS PASO EN CONCORDIA:

En la tarde de este martes , pasadas las 18 hs. en una reunión de gabinete ampliado, Francolini solicito la renuncia de los funcionarios respondiendo al mensaje que dieron las urnas.

La reunión estuvo presidida por el intendente, Alfredo Francolini; el jefe de Gabinete, Fernando Barboza; y el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Cedro.

También estuvieron presentes los secretarios y directores de cada una de las áreas de la municipalidad de Concordia.

Se pudo entrever que el intendente Francolini solicitó la renuncia de todos sus funcionarios luego de un análisis de los resultados en las elecciones primarias de este domingo.

Francolini pidió que todos sus funcionarios deben poner a disposición su renuncia por escrito para este jueves o, a más tardar, para este viernes en la mesa de despacho del Jefe de Gabinete para que puedan evaluar la gestión. Como puntapié inicial, este movimiento intentará mostrar a la gente que “se leyó el mensaje que se dejó en las urnas este domingo”.

La semana que viene, el intendente será el encargado de evaluar en persona todas las dimisiones para definir cuáles acepta. Asimismo, se reunirá con Enrique Cresto para definir los lineamientos que seguirán por el bienestar de la ciudad de ahora en adelante.

La solicitud de las renuncias a los funcionarios se debe, en parte, a que “la gestión no ha sabido o no ha podido mostrar a la ciudadanía lo beneficioso que ha sido para la ciudad contar con la presencia de Enrique Cresto en Nación”.

Cabe recordar que en el día de ayer lunes y luego del cimbronazo que produjeron los resultados del domingo en las PASO , donde en las redes sociales se sucedían una catarata de manifestaciones, referidas a la “familia Cresto ” o sobre el fin de esta en la política de Concordia, en ese sentido el propio ex intendente Juan Carlos Cresto, en una entrevista radial denostó indirectamente al propio Francolini y a todos los funcionarios municipales mas calmo y luego de asumir la gran derrota en una charla con los militantes partidarios .

La respuesta de Francolini no se hizo esperar y en otro medio local se despacho interpelando al padre del candidato Enrique Cresto pidiéndole: “Que diga quién no militó o no funciona, generalizar es muy fácil”.

Las cartas están echadas por Francolini , quien durante 30 días deberá responder no solo a sus mentores políticos, sino que tambien a sus aspiraciones de continuidad ante una ciudadanía descreída de todo gesto posterior a lo que pudo hacer y no hizo.

